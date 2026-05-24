Un homme a ouvert le feu contre un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche, et a été mortellement blessé, tandis que le suspect a été tué

Le tireur a ouvert le feu sur des agents du Secret Service qui ont riposté. Un passant a été touché lors de l'échange de tirs, également sans précision sur son état de santé.

Un homme a ouvert le feu samedi soir contre un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche à Washington, et a été mortellement blessé par les policiers du Secret Service qui ont riposté, selon les autorités.

Selon un communiqué transmis aux médias, le tireur a ouvert le feu sur des agents du Secret Service qui ont riposté. Blessé par balle, le suspect est décédé par la suite. Un passant a été touché lors de l'échange de tirs, sans précision sur son état de santé. Le président américain Donald Trump se trouvait dans la Maison Blanche au moment de l'incident, après avoir annulé tous ses déplacements du week-end pour cause de crise avec l'Iran.

Le FBI est sur place et apporte son soutien au Secret Service, qui intervient à la suite de coups de feu tirés près de la Maison Blanche





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