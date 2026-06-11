Un gruau cuit au four façon gâteau au fromage aux myrtilles : un dessert pour le petit-déjeuner

Ce gruau cuit au four façon gâteau au fromage aux myrtilles est un plat facile à préparer et à manger, qui allie le plaisir d'un dessert avec les bienfaits d'un petit-déjeuner sain. Il est végétarien, sans gluten et sans noix, et peut être préparé avec des myrtilles fraîches ou congelées. La base se conserve jusqu'à 1 semaine au réfrigérateur dans un contenant hermétique.

Ce gruau cuit au four façon gâteau au fromage aux myrtilles est un petit-déjeuner chaud, rassasiant, riche en fibres et qui a vraiment le goût d’un dessert.

Il se prépare dans un grand moule et se découpe en carrés comme un gâteau. Il se compose d'une base de flocons d'avoine, de lait, d'œuf, de beurre fondu et de vanille, enrichi d'une tasse de myrtilles fraîches ou congelées. Le tout cuit au four avec du fromage à la crème et de la confiture de myrtilles.

Comptez environ 15 minutes de préparation active, 1 h 05 au total et 8 portions, pour un résultat végétarien, sans gluten et sans noix. Une recette qui ressemble franchement à un dessert pour le petit-déjeuner





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