Un grimpeur népalais a été retrouvé vivant à 8 849 mètres sur l'Everest, six jours après sa disparition. Il était accompagné de l'alpiniste britannique Chris Thrall.

L'alpinisme sur l' Everest révèle encore ses miracles. Disparu depuis six jours, un grimpeur népalais a été retrouvé vivant à 8 849 m, alors que sa famille avait déjà entamé les cérémonies funéraires.

Considéré comme mort, ce grimpeur népalais a été retrouvé vivant six jours après sa disparition dans l'Everest par une équipe du Sagarmatha Pollution Control Committee, a déclaré l'AFP. Accompagnés de l'alpiniste britannique Chris Thrall, ils étaient partis conquérir le plus haut sommet du monde le 29 mai.

Son compagnon raconte ce qu'il s'est passé : Il s'est assis pour faire une pause avec son sac sur le dos, je me suis retourné et je lui ai demandé Hillary, ça va mon frère ? , selon l'AFP. Sans oxygène, les doigts gelés et à l'évidence pas très loin de l'hypothermie, persuadé qu'Hillary Dawa Sherpa allait reprendre la route, comme à son habitude.

Mais cette fois, la situation n'a pas été aussi simple : les conditions ont empêché les alpinistes de se retrouver : C'est à 8 849 m sur les pentes de l'Everest qu'Hillary Dawa Sherpa, 30 ans, a été récupéré vivant jeudi 4 juin. Par chance, par l'association qui nettoie la montagne des déchets laissés par les grimpeurs, a déclaré Pemba Sherpa, de la compagnie 8K Expeditions chargée des secours.

Son état est désormais stable et il est en train de se rétablir. Les secours ont été déclenchés après que Hillary Dawa Sherpa avait été repéré par un drone, a ajouté Pemba Sherpa. Les conditions météorologiques ont empêché les secours de se rendre sur place immédiatement, mais ils ont fini par arriver après une longue marche pénible. Les secours ont été aidés par les membres de l'association qui ont nettoyé la montagne des déchets laissés par les grimpeurs.

Les secours ont également été aidés par les membres de l'équipe de Chris Thrall, qui ont aidé à retrouver Hillary Dawa Sherpa. Les secours ont été déclenchés après que Hillary Dawa Sherpa avait été repéré par un drone, a ajouté Pemba Sherpa. Les conditions météorologiques ont empêché les secours de se rendre sur place immédiatement, mais ils ont fini par arriver après une longue marche pénible.

Les secours ont été aidés par les membres de l'association qui ont nettoyé la montagne des déchets laissés par les grimpeurs. Les secours ont également été aidés par les membres de l'équipe de Chris Thrall, qui ont aidé à retrouver Hillary Dawa Sherpa





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Everest Grimpeur Népalais Disparu Retrouvé Vivant 8 849 Mètres

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