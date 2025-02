Un geste discret et sincère de Kate et William

Le prince et la princesse de Galles ont partagé une photo touchante sur les réseaux sociaux, prouvant que leur amour est toujours aussi fort.

L'amour qui unit Kate et William, même s'il n'est pas souvent démonstratif, reste sincère. Bien qu'ils ne forment pas le couple le plus démonstratif au monde, il leur arrive, à de très rares occasions, de montrer un peu d'affection en public. La règle du royalement correct leur sied à merveille, et depuis leur mariage, les baisers passionnés devant une foule en délire, c'est impossible.

Pour autant, le prince et la princesse de Galles ne sont pas de glace et ils se laissent parfois surprendre à partager quelques instants de complicité.En témoigne, William et Kate ont fait un joli cadeau à leur fan en partageant une photo des deux où l'on voit le couple se tenant la main tandis que William embrasse Kate sur la joue pendant qu'elle rit. Une publication accompagnée, en guise de légende, d'un simple cœur rouge. Pas besoin d'en dire davantage... Un geste discret mais sincère qui a immédiatement ému leurs fans qui n’ont pas tardé à réagir avec un enthousiasme non feint. « Il n'est pas nécessaire d'avoir une vie parfaite pour être heureux. Il suffit de s'entourer de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes ». Si cette image vous dit quelque chose, c'est normal. Ce cliché n'est pas complètement inédit puisqu'il est extrait d'une vidéo qui avait été filmée dans le Norfolk (est de l'Angleterre) où est située leur maison de campagne, et elle mettait à l'honneur le couple royal et ses trois enfants, George, Charlotte et Louis. Le message était clair, ils voulaient illustrer ainsi la solidité et l’unité de leur famille dans les moments difficiles.Kate a annoncé la rémission de son cancer à la mi-janvier, et preuve qu'elle va définitivement beaucoup mieux, ces derniers mois, elle a lentement mais sûrement repris ses activités. Chaque apparition de la princesse est désormais scrutée avec attention, et ses fans se réjouissent de la revoir radieuse et toujours aussi impliquée dans ses engagements.





