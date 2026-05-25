Un geste banal répété chaque jour pourrait booster votre cerveau

Un biologiste a révélé que les humains modernes passent en moyenne à peine 35 minutes par jour à mâcher, bien moins que nos cousins primates. Ce temps de mastication réduit change aussi la façon dont notre cerveau est stimulé. Un article passionnant de la BBC explore ces liens méconnus. Ce geste banal répété chaque jour pourrait booster votre cerveau.

Un geste que chacun répète machinalement des centaines de fois par jour pourrait aider votre cerveau à rester vif plus longtemps. Les humains modernes passeraient en moyenne à peine 35 minutes par jour à mâcher, bien moins que nos cousins primates, selon le biologiste Adam Van Casteren du Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

Or ce temps de mastication réduit change aussi la façon dont notre cerveau est stimulé. Un article passionnant de la BBC explore ces liens méconnus. Ce geste banal répété chaque jour pourrait booster votre cervea





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