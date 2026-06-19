Un Germano-polonais condamné à trois ans de prison pour incitation à des attentats sur le darknet

Martin S., 50 ans, a été condamné pour avoir prôné des attentats contre des personnalités politiques allemandes, dont Angela Merkel, via la plateforme du darknet Assassination Politics.

Un Germano-polonais de 50 ans, Martin S., a été condamné vendredi à trois ans de prison par le tribunal de Düsseldorf pour avoir incité à des attentats contre des personnalités politiques allemandes, notamment l'ancienne chancelière Angela Merkel, via une plateforme du darknet appelée Assassination Politics.

Entre le 17 mai et le 10 novembre 2025, l'accusé publiait des dossiers pénaux contenant des informations personnelles sur ses cibles, les accusant de crimes tels que haute trahison et prononçant des condamnations à mort à leur encontre. Il appelait également à financer ces actions par des dons et diffusait des descriptions d'engins explosifs et incendiaires, ainsi que des listes de membres et sympathisants de partis politiques.

Le tribunal a souligné que Martin S. partageait des convictions d'extrême droite et que son activité visait à déstabiliser les institutions démocratiques allemandes. Lors de l'audience, l'accusé a avoué avoir créé et exploité le site, mais aucun don n'avait été versé avant son arrestation et la fermeture du site par la police, ce qui a été pris en compte par le tribunal. Le parquet avait requis cinq ans de prison, tandis que la défense plaidait l'acquittement.

Le juge a justifié la peine de trois ans par le caractère sérieux des menaces, bien que non concrétisées, et par les antécédents de l'accusé. Martin S. a été arrêté en novembre 2025, et l'enquête a révélé qu'il ciblait des responsables politiques de premier plan, dont des ex-chanceliers, pour des motifs idéologiques extrémistes. Cette condamnation s'inscrit dans une série d'actions menées par les autorités allemandes contre les réseaux complotistes et d'extrême droite.

En décembre 2022, un groupe issu de la mouvance Reichsbürger, qui nie la légitimité de la République fédérale, avait été démantelé pour avoir préparé un coup d'État. Plus récemment, l'Allemagne a intensifié sa surveillance du darknet et des plateformes anonymes utilisées pour propager des idées violentes. Le cas de Martin S. illustre la menace persistante que représentent ces réseaux, capables d'utiliser la technologie pour cibler des personnalités politiques et semer la terreur.

Les experts appellent à une coopération internationale renforcée pour lutter contre ce type de criminalité, qui exploite l'anonymat du web pour contourner les systèmes judiciaires traditionnels. La justice allemande espère que cette condamnation enverra un message dissuasif à d'autres extrémistes tentés d'utiliser le darknet pour inciter à la violence





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Allemagne Extrême Droite Darknet Incitation À La Violence Terrorisme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

« On fête la fin du bac dans l’eau » : à Paris, la foule des grands jours pour un plongeon anticipé au canal Saint-MartinAutorisée plus tôt que prévu en raison des fortes chaleurs qui touchent la capitale, la baignade surveillée au bassin des Récollets (Xe) a c

Read more »

Inondations en Charente-Maritime : les communes de Nieul-sur-Mer et Saint-Martin-d’Ary reconnues en état de catastrophe naturelleÀ la suite des inondations de février 2026, l’État a publié la liste des communes de la Charente-Maritime reconnues en état de catastrophe naturelle

Read more »

Trois anciens présidents, Steven Spielberg, Angela Merkel... L'inauguration XXL du musée présidentiel de Barack Obama à ChicagoDes centaines de personnes ont assisté ce jeudi 18 juin à une soirée organisée pour suivre en direct l'inauguration du Centre présidentiel Barack Obama, à Chicago, dans l'Illinois. De très nombreuses personnalités avaient fait le déplacement.

Read more »

Le Canal Saint-Martin la nouvelle piscine des parisiens pour cet été ?Emmanuel Grégoire, maire de Paris, a autorisé la baignade au Canal Saint-Martin pour lutter contre les grosses chaleurs. De 16 heures à 20 heures, pendant tout l’été, les Parisiens pourront s’y baigner.

Read more »