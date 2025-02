Un gendarme tire sur un jeune homme de 17 ans à Meythet

Un gendarme a ouvert le feu sur un adolescent de 17 ans à Meythet, près d'Annecy, suite à un signalement de riverains. L'adolescent brandissait un couteau et s'est avancé menaçant vers un gendarme. Blessé à la cuisse, il a été pris en charge par les secours. Deux enquêtes ont été ouvertes.

Dimanche à midi, à Meythet , une commune d' Annecy , un gendarme a ouvert le feu sur un jeune homme de 17 ans, le blessant à la cuisse. Selon Le Dauphiné Libéré, les faits se sont déroulés sur la place Jean-Jaurès après qu'une alerte ait été lancée par des riverains qui avaient signalé la présence d'un jeune homme errant dans les rues brandissant un couteau.

Une source préfectorale a confirmé l'information au journal régional, précisant que les gendarmes ont découvert l'adolescent assis sur un banc, jouant avec son arme. D'après des témoins, le jeune homme aurait été sommé de déposer son couteau, mais il s'est levé et s'est avancé vers un gendarme, couteau toujours à la main et de manière menaçante, juste avant que le gendarme n'ouvre le feu. Blessé à la cuisse, l'adolescent a été pris en charge par les secours sans que son pronostic vital ne soit engagé. Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une concernant les circonstances qui ont justifié l'intervention des gendarmes, confiée à la police judiciaire d'Annecy, et l'autre concernant l'usage d'arme à feu, a indiqué le parquet d'Annecy





