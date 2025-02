Un Gendarme Tire Sur un Adolescent Menaceant avec un Couteau à Meythet

Un gendarme a tiré sur un adolescent de 17 ans à Meythet, près d'Annecy, après qu'il ait été menacé avec un couteau. Les gendarmes ont été alertés par des riverains qui ont signalé un jeune se promenant avec un couteau à la main. L'incident a eu lieu place Jean-Jaurès et deux enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les circonstances de la situation.

Un gendarme a blessé un adolescent de 17 ans dimanche 16 février à Meythet , près d' Annecy en Haute-Savoie. L'incident s'est déroulé à la mi-journée, place Jean-Jaurès, lorsque les gendarmes ont été alertés par des riverains qu'un jeune se promenait dans les rues brandissant un couteau. Les gendarmes, ayant retrouvé le jeune, ont été menacés, ce qui a entraîné le tir d'un gendarme au niveau de la cuisse de l'adolescent.

Selon le quotidien régional Dauphiné Libéré, les gendarmes ont exhorté l'individu à déposer son couteau avant le tir. Le jeune a été pris en charge par les secours après l'intervention et son pronostic vital n'est pas engagé. \La préfecture a indiqué que des patrouilles de gendarmerie ont été renforcées dans la zone pour rassurer la population après cet incident. Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une concernant les faits qui ont justifié l'intervention des gendarmes, confiée à la police judiciaire d'Annecy, et l'autre concernant l'usage d'arme à feu, menée par le parquet d'Annecy





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Gendarmerie Tir Adolescent Meythet Annecy

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un gendarme tire sur un jeune de 17 ans près d'AnnecyDimanche 16 février, un gendarme a blessé par balle un jeune de 17 ans à la cuisse près d'Annecy après qu'il l'ait menacé avec un couteau. Les gendarmes ont été alertés par des riverains qui avaient aperçu le jeune vaguer dans les rues avec un couteau. L'adolescent a été blessé après avoir refusé de déposer son arme. Deux enquêtes ont été ouvertes, une concernant les faits qui ont justifié l'intervention des gendarmes et l'autre pour l'usage d'arme à feu.

Lire la suite »

Haute-Savoie : Un gendarme tire sur un adolescent menaçant qui tenait un couteauCe dimanche à Meythet (commune d’Annecy), un gendarme a ouvert le feu sur un adolescent âgé de 17 ans qui était armé d’un couteau

Lire la suite »

Une gendarme héroïque évite un carnage sur l'A1Une gendarme du peloton d’autoroute de Senlis a été félicitée par un magistrat après avoir évité un accident mortel lors d'une course-poursuite contre deux Belges fuyards. Les gendarmes s'étaient lancés à la poursuite d'une Alpine A1100S et d'une Audi RS4 roulant à 217 km/h sur l'A1. L'intervention rapide et habile de la gendarme a permis d'éviter un accident plus grave, malgré un impact avec une camionnette. Les deux suspects ont été arrêtés et condamnés pour trafic de cannabis.

Lire la suite »

Course-Poursuite sur l'A1 : La Gendarme qui a Évité un CarnageUne gendarme du peloton d'autoroute de Senlis a été félicitée pour son incroyable habileté au volant d'une Alpine A 1100 S lors d'une course-poursuite de 60 kilomètres sur l'autoroute A1 le 4 janvier dernier. Elle a contribué à l'arrestation de deux Belges qui tentaient de fuir les forces de l'ordre en roulant à près de 217 km/h. Malgré un accident avec une camionnette, la gendarme a évité un carnage.

Lire la suite »

Intervention policière à Paris : un homme tire sur les policiersSamedi, des policiers sont intervenus dans le 19e arrondissement de Paris après une plainte pour violences déposée par une ex-compagne. Ils ont trouvé l'homme retranché dans une cave et ont été pris sous les tirs. Les policiers ont riposté, blessant gravement l'homme qui a été transporté à l'hôpital.

Lire la suite »

Paris : Un homme « retranché » tire sur la police lors d’une intervention à son domicileVenus pour une plainte pour violences commises par ex-conjoint, les policiers ont dû « riposter » alors qu’un homme leur tirait dessus

Lire la suite »