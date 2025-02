Un Frigo Vide Met Fin à une Potentiel Romance Entre Selma Blair et Robbie Williams

L'actrice Selma Blair a raconté sur le Drew Barrymore Show un rendez-vous galant raté avec le chanteur Robbie Williams il y a plusieurs années. La romance a pris fin rapidement après que Robbie Williams ait ouvert le réfrigérateur de Selma Blair et ait décidé de partir. Un ami de Selma Blair a révélé que Robbie Williams avait déduit qu'elle ne cuisinait pas en voyant son réfrigérateur vide, et il a donc décidé qu'une relation ne serait pas possible.

Selma Blair et Robbie Williams auraient pu former un beau couple, mais un réfrigérateur en a décidé autrement. De passage sur le plateau du Drew Barrymore Show, l’actrice s’est remémoré un rendez-vous galant avec le chanteur britannique survenu il y a « un million d’années ». Mais la romance a tourné court à la minute où Robbie Williams a mis les pieds dans la cuisine de la star de Sexe Intentions.

« Il ouvre mon réfrigérateur et il me dit, 'Je dois y aller' », a-t-elle raconté dans l’émission. Mais que pouvait donc bien renfermer ce frigo pour que l’artiste tourne les talons aussi brusquement ? Intriguée par ce départ précipité, Selma Blair s’est alors tournée vers un ami commun pour comprendre ce qui avait cloché. « Il m’a dit : 'Oh, ton frigo était vide et il a compris que tu ne cuisinais pas, alors ça n’allait pas marcher pour lui' », a expliqué la comédienne qui a ensuite salué, non sans ironie, la décision de Robbie Williams. « Bravo à lui d’avoir su qu’il avait besoin d’une femme capable de lui remplir l’estomac ! », a-t-elle conclu avec humour.





