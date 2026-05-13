Un forum de discussion soupçonné d'être dédié aux hommes attirés par les mineurs : l'enquête est ouverte en vue de poursuites

La Haute-commissaire à l'Enfance, Sarah el Haïry, s'est félicitée des investigations menées contre le forum legarcon.net, affirmant que 'La République doit protéger les enfants'.

Une enquête a été ouverte contre un forum de discussion nommé legarcon.net qui est soupçonné d'être destiné aux hommes attirés par les mineurs, en confirmation d'un signalement du journal Ouest-France.

Le parquet de Paris, par le biais de la section de lutte contre la cybercriminalité, a indiqué qu'une enquête du chef de fourniture d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite, en bande organisée, est ouverte contre ce forum. Ce délit s'élève à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende





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