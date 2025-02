Un Fan remporte 100 000 Dollars en battant Damian Lillard lors d'un concours organisé par MrBeast

Lors du All-Star Game de la NBA, un jeune fan de 18 ans a battu le joueur de la NBA Damian Lillard dans un concours organisé par MrBeast, remportant ainsi 100 000 dollars.

Dimanche soir, lors du All-Star Game de la NBA , un jeune fan de 18 ans nommé Jaren a remporté un concours organisé par le célèbre Youtubeur MrBeast contre le joueur de la NBA , Damian Lillard . Le pari ? Un tir à 3 points qui valait 100 000 dollars. Le défi se déroulait au milieu du terrain, entre la ligne des 3 points et le logo central. Jaren avait pour objectif d'inscrire un tir avant que Lillard n'en réussisse trois.

Lillard a rapidement réussi deux tirs, mais sa réussite s'est ensuite effondrée, échouant à plusieurs reprises. C'est dans ce moment crucial que Jaren a réussi son tir, déclenchant des exclamations de joie et l'étreinte de la légende Shaquille O'Neal qui était présent sur place. Les mascottes de la NBA ont envahi le terrain pour célébrer avec Jaren et Stephen Curry, visiblement amusé, a suivi la scène depuis le bord du terrain. Le jeune vainqueur a terminé sa soirée en faisant un plongeon dans une piscine remplie de billets installée spécialement pour l'occasion. La soirée a continué avec la victoire de la team « OGs » de Stephen Curry face à la team « Global Stars » de Victor Wembanyama, qui a marqué 11 points en finale. Cette édition revisitée du All-Star Game restera gravée dans les mémoires grâce à cette performance inattendue d'un jeune fan qui a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs joueurs de la NBA





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

NBA All-Star Game Mrbeast Damian Lillard Concours De Tirs

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LinkedIn, Free et Google sous le feu des amendesCet article explore les récentes amendes infligées à LinkedIn, Free et Google en raison de diverses infractions. LinkedIn a été condamné à 310 millions d'euros suite à une plainte d'une association française, tandis que Free a été sanctionné de 2,2 millions d'euros. Google, quant à lui, a été frappé par une amende colossale de 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de dollars en Russie.

Lire la suite »

BFM Business supprime d’Instagram une enquête sur LVMH à 100 000 vues, les rédactions protestent« Cet interventionnisme n’est pas tolérable et contraire aux principes fondamentaux d’un journalisme indépendant », s’indignent BFM Business, BFMTV, RMC et « La Tribune ».

Lire la suite »

Disparition de Sidney Lutte: Une fondation néerlandaise offre 100 000 euros pour retrouver le jeune hommePlus de huit ans après sa disparition, la famille de Sidney Lutte, un Néerlandais de 19 ans, espère retrouver le jeune homme grâce à une fondation néerlandaise dédiée aux 'cold cases' qui offre une récompense de 100 000 euros pour toute information capitale.

Lire la suite »

Location sur Airbnb : un propriétaire sommé de régler une ardoise de 100 000 eurosA Biarritz, un propriétaire louant des appartements sur Airbnb est sommé de régler une ardoise de 100 000 euros. La municipalité lui reproche de n’avoir pas respecté la mesure de compensation des meublés de tourisme.

Lire la suite »

Un kiné escroque l'Assurance maladie de 100 000 euros en facturant des prestations induesUn kinésithérapeute est suspecté d’avoir escroqué l’Assurance maladie de 100 000 euros en facturant de nombreuses séances à de faux patients dans le Gard et l’Hérault. L’homme de 61 ans vient d’être arrêté et a été placé en garde à vue.

Lire la suite »

100 000 Logis Sociaux D'ici 2025: Objectif Ambitieux Fixé par le GouvernementLe ministère du Logement et le mouvement HLM ont fixé l'objectif de construire 100 000 logements sociaux d'ici 2025. Ce pacte d'engagements réciproques vise à répondre à la crise du logement et prévoit également des rénovations énergétiques, une accession sociale facilitée et la reconstitution de logements sociaux.

Lire la suite »