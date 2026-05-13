Les avocats généraux ont demandé à une cour d'appel de Paris de prononcer des peines contre Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir conclu un accord avec le dictateur Mouammar Kadhafi pour percevoir des finances occultes du régime libyen en échange de la promesse d'examiner la situation judiciaire de son bras droit. Ces manipulations fraudulentes auraient conduit, selon le parquet général, à 'vicer le financement de l'élection suprême de la Ve République'. Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison ferme pour un ensemble d'infractions, notamment reconnu coupable de s'être laissé corrompre par l'argent libyen. Ces poursuites contre le ex-président révélent un des plus gros scandales de corruption en France et mettent en avant une des plus grandes puissances étrangères depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir examiné tous les aspects de cette affaire politico-financière秘, les trois gouverneurs de la Cour d'appel de Paris devraient annoncer à l'aigu il n'y a pas de temps, les peines qu'ils demandent à la cour de voir.

La décision devrait être rendue le 30 novembre. Comme lors du premier procès, le ministère public a demandé aux juges de déclarer Nicolas Sarkozy coupable de tout les faits pour lesquels il est poursuivi, y compris le corruption and le financement illégal de sa campagne présidentielle victorious de 2007, infractions dont l'ancien champion de la droite avait été relaxé.

L'an dernier, les procureurs du parquet national financier (PNF) avaient requis une peine dissuasive de sept ans de prison contre l'ancien président, qui dément toute malversation. Pour l'accusation, alors ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy a conclu un 'accord' avec le dictateur Mouammar Kadhafi afin de percevoir des finances occultes du régime libyen en échange de la promesse d'examiner la situation judiciaire de son bras droit.

Ces manipulations frauduleuses auraient conduit, selon le parquet général, dans l'acte de tromper le financement de l'élection suprême de la Ve République. Ce scénario se concentre autour de deux rencontres secrètes fin 2005 en Libye de Claude Guéant et Brice Hortefeux, ses plus proches collaborateurs, avec le haut dignitaire libyen Abdallah Senoussi.

Ce beau-frère du dictateur Mouammar Kadhafi avait été, six ans auparavant, condamné en son absence à la perpétuité par la justice française pour avoir commandité l'attentat du DC-10 d'UTA qui a fait 170 morts, dont 54 Français. Dans cet intervalle, le régime libyen a fait passer quelque 6 millions d'euros sur les comptes de l'intermédiaire Ziad Takieddine, présent lors des rencontres occultes avec le numéro deux libyen.

- 'Instigateur' - Le tribunal de première instance avait condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison ferme, uniquement pour association de malfaiteurs, estimant qu'il avait laissé ses plus proches collaborateurs démarcher le régime libyen en vue de se procurer des fonds pour sa campagne. Mais en appel, l'accusation a demandé aux juges d'aller plus loin en désignant Nicolas Sarkozy comme 'l'instigateur' du pacte de corruption avec les Libyens.

'Nicolas Sarkozy est celui sans qui toutes ces rencontres, tous ces transferts de fonds n'auraient aucun intérêt', a lancé aux juges Damien Brunet, l'un des trois avocats généraux. Le parquet a aussi requis la condamnation de Brice Hortefeux et Claude Guéant. Avec ce procès en appel, l'ancien chef d'Etat joue sa liberté, mais aussi son honneur et la trace qu'il laissera dans l'Histoire.

Après sa condamnation en première instance, il est devenu le premier président emprisonné dans l'histoire de la République, passant 20 jours derrière les barreaux de la prison parisienne de la Santé jusqu'à sa libération sous contrôle judiciaire dans l'attente du procès en appel. En cas de condamnation en novembre, il pourra se pourvoir en cassation. Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné dans deux autres dossiers, l'affaire dite des écoutes et l'affaire Bygmalion de financement de sa campagne de 201





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ex-Président Français Corruption Règime Libyen Entreprise Malfaiteuse Financement Illégal De Campagne Présidentielle Dictateur Mouammar Kadhafi Avis De La Justice Coups De Mains Illicites Traces Dans L'histoire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quels sont les champions, les promus et les relégués des Championnats européens ?Alors que le mois de mai va marquer la fin de saison des clubs européens, certains Championnats ont déjà livré une partie de leur verdict. Découvrez quels clubs sont champions, promus ou relégués dans les ligues de nos voisins européens.

Read more »

'Même les morts ne sont pas tranquilles' : les Palestiniens épuisés par les violences des colons israéliensAlors qu'un accord pour des sanctions de l'Union européenne contre les colons israéliens pourrait être conclu ce lundi, les violences se poursuivent en Cisjordanie occupée. La semaine dernière, un corps a dû être exhumé car, selon les Israéliens, il était enterré trop près d'une colonie.

Read more »

Chèque GNR dans le BTP : les attentes, les échecs et les succès des artisansLe Premier ministre Sébastien Lecornu a cosigné, vendredi dernier, un décret visant à aider les entreprises du BTP utilisant du gazole non routier. Aux premières loges, la Confédération de l’artisanat et des PME du bâtiment (CAPEB) et la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage.

Read more »

Les ventes aux enchères de haute joaillerie : un attrait vif des collectionneurs pour les gemmes de couleur, avec les diamants de couleur en têteLes ventes aux enchères dédiées à la haute joaillerie débutent cette semaine à Genève, avec un attrait vif des collectionneurs pour les gemmes de couleur, en particulier les diamants de couleur. Les estimations révèlent l'engouement pour les gemmes de couleur, qui ne sont pas exclusivement liées aux pierres précieuses. Les diamants de couleur, en particulier la teinte bleue vive (fancy vivid blue), continuent d'exciter les collectionneurs. Les signes de qualité tels que la signature reconnue, la provenance illustre et la période phare continuent de séduire les amateurs. Les gemmes, en particulier les pierres de couleurs, génèrent les estimations les plus élevées au sein des ventes qui débutent cette semaine à Genève.

Read more »