La canicule fait son retour en France avec des températures qui pourraient atteindre 40°C voire plus dans le Sud-Ouest. 50 départements sont en vigilance orange canicule.

Un épisode caniculaire étendu, durable et intense : voici la liste des départements où il fera le plus chaud ce vendredi. Un épisode de canicule a démarré en France jeudi 18 juin 2026.

Alors que cette vague de chaleur va se poursuivre ce week-end du 20 et 21 juin 2026, Météo-France a placé 50 départements en vigilance orange canicule ce 19 juin. La canicule fait son retour en France. En effet, les fortes chaleurs se sont installées sur le territoire dès jeudi 18 juin 2026 avec des températures qui ont, pour la première fois de l'année, dépassé les 40°C avec 40,2 °C mesurés à Montmorillon (Vienne). 50 départements en vigilance orange canicule.

Vendredi 19 juin, les températures maximales sont stationnaires ou en légère baisse dans le Sud-Ouest avec des valeurs jusqu'à 36-38 °C. Des orages sont attendus sur le nord du pays. Samedi 20 juin, les fortes chaleurs s'atténuent légèrement sur le nord du pays, mais se maintiennent sur les autres régions. Dimanche 21 juin verra une nouvelle montée des températures, qui pourraient atteindre 40 °C voire plus dans le Sud-Ouest. Globalement, lundi 22 juin pourrait être encore plus chaud que dimanche.

Il est donc important de prendre des précautions pour se protéger de la chaleur, comme boire de l'eau, manger normalement, rester dans des endroits frais, porter des vêtements légers, limiter ses activités physiques, et aider les personnes vulnérables. Il est également important de prendre soin de ses animaux de compagnie en cas de canicule





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canicule Météo Chaleur Température Vigilance Orange

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

40% frais et confortable est l’une des références incontournable pour mieux dormirPlus envie de batailler chaque soir durant des heures avant de trouver une position confortable et propice à l’endormissement ? Offrant stab

Read more »

40 000 nits : l'écran hallucinant de Samsung pour révolutionner les lunettes connectéesSamsung Display a dévoilé deux nouveaux micro-écrans basés sur la technologie d'affichage OLEDoS, pensés spécifiquement pour la prochaine génération de

Read more »

Cette couleur de vernis illumine les mains après 40 ans : elle sera partout cet étéDécouvrez pourquoi le vernis corail est la tendance incontournable de l'été pour illuminer vos mains après 40 ans.

Read more »

40 personnes au ciné-débat sur les colocations Alzheimer à Cap d’AstaracVendredi 5 juin, près de 40 personnes ont participé au ciné-débat organisé à la salle des aînés de Cap d’Astarac (Saint-Blancard) autour des colocations Alzheimer. Après la projection du documentaire 'La Maison de...

Read more »