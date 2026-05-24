Un enfant retrouvé mort à Rennes : enquête en cours

Un enfant a été retrouvé mort dimanche 24 mai à Rennes, sur les rives de la Vilaine. Le corps a été découvert dans un buisson, avec un linge autour du cou, après l'alerte donnée par un pêcheur. Vers 16h40, un pêcheur a entendu des cris d'un enfant non localisé, puis a appelé la police qui s'est rendue sur les lieux. Les policiers ont alors découvert le corps d'un enfant dans un buisson. Malgré l'appel des témoins ayant découvert le corps, les secours n'ont pu réanimer l'enfant. Son décès a été constaté sur place. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Les circonstances des faits ayant conduit au décès restant encore à établir, une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, confiée à la DCOS de Rennes, a été ouverte.

Un enfant a été retrouvé mort dimanche 24 mai à Rennes , sur les rives de la Vilaine. Le corps a été découvert dans un buisson, avec un linge autour du cou, après l'alerte donnée par un pêcheur.

Vers 16h40, un pêcheur a entendu des cris d'un enfant non localisé, puis a appelé la police qui s'est rendue sur les lieux. Les policiers ont alors découvert le corps d'un enfant dans un buisson. Malgré l'appel des témoins ayant découvert le corps, les secours n'ont pu réanimer l'enfant. Son décès a été constaté sur place.

La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Les circonstances des faits ayant conduit au décès restant encore à établir, une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, confiée à la DCOS de Rennes, a été ouverte. Casier judiciaire, comportement étrange... Le profil du couple soupçonné d'avoir abandonné deux petits garçons au Portugal.

Si tu as envie de mourir plus vite que prévu : après le meurtre de la collégienne de 14 ans, une amie raconte sur RTL avoir reçu des menaces du suspect. On n'a pas l'impression de voir la même personne : la stupeur à Braine, où vivait l'homme accusé du meurtre de Chloé, 14 ans





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