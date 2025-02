Un Élève Policier Accusé d'Assaut avec un Voiture à Wasquehal

Un drame s'est produit jeudi soir à Wasquehal (Nord) lorsque un élève policier a foncé en voiture devant un bar, blessant plusieurs personnes. L'automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue. La police nationale condamne fermement cet acte et assure que des enquêtes judiciaires et administratives seront menées pour déterminer les responsabilités.

Jeudi soir, vers 23h45, un drame s'est joué dans la périphérie de Lille, à Wasquehal ( Nord ). Un homme a foncé en voiture devant un bar, causant plusieurs blessés. L'automobiliste s'avère être un élève policier . Selon les pompiers du Nord , qui ont été alertés à la suite d'un appel indiquant qu'un conducteur avait renversé plusieurs personnes devant un bar discothèque, quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement.

La victime la plus sérieusement blessée est une femme de 34 ans, selon une source proche du dossier. L'automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue. Une source proche du dossier révèle qu'il s'agit d'un élève de l'école de police de Roubaix-Hem qui était sorti en soirée avec d'autres élèves et un formateur. Il aurait agi en représailles après avoir été refusé l'entrée au bar en raison de son état d'ébriété, selon une source policière. La police nationale condamne fermement le comportement de cet élève en dehors de ses fonctions. La direction générale de la police nationale condamne fermement le comportement hors service d’élèves de l’école de police de Roubaix. Ses pensées vont aux victimes blessées ou choquées, selon une déclaration de la DGPN transmise à l’AFP. 'Ces faits font l’objet d’une enquête judiciaire et administrative pour déterminer les responsabilités de chacun. Ces comportements sont à l’opposé des valeurs de la police nationale', a insisté la DGPN. « Un drame d’une violence inouïe s’est produit devant notre établissement », a réagi vendredi sur Facebook la direction du High Bar de Wasquehal, parlant d’un 'geste isolé'. « Un élève de l’école de police et sortant du bar, a délibérément percuté des clients se trouvant devant nos portes ainsi qu’un agent de sécurité ». « Cinq personnes ont été blessées, et de nombreuses autres restent profondément choquées », a ajouté la direction du club, exprimant tout son 'soutien' et souhaitant un 'bon rétablissement' aux victimes.





