Un drapeau français hissé sur la cathédrale de Rouen : une personne hospitalisée

Une personne a tenté de grimper sur la cathédrale de Rouen et a chuté de 8 mètres de haut. Les pompiers ont été mobilisés pour retirer le drapeau français qui avait été hissé sur l'édifice.

Un drapeau français avait déjà été hissé sur la cathédrale en octobre dernier. La préfecture rappelle que ces expéditions illégales sont extrêmement dangereuses, indique la préfecture de la Seine-Maritime.

Les pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) du Sdis du département ont été mobilisés pour le retirer. La préfecture annonce qu'une plainte sera prochainement déposée. Un drapeau français avait déjà été hissé à cet endroit en octobre dernier et avait déjà donné lieu à une plainte. Il est bien sûr formellement interdit à toute personne non autorisée de grimper sur la cathédrale, a fortiori alors que la flèche est en travaux, rappelle la préfecture.

Elle rappelle par ailleurs que ces expéditions illégales sont extrêmement dangereuses. Dimanche après-midi, une personne a d'ailleurs tenté de grimper sur l'édifice et a chuté de 8 mètres de haut. Elle est toujours hospitalisée, indique la préfecture. Les agents de police ont riposté avec coups de feu près de la cathédrale, mais il est important de noter que les informations sur les coups de feu sont peut-être liées à un autre événement





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