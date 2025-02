Un Désir Inassouvi : La Dépendance Extroverti de la Jeune Femme de 27 Ans

Une jeune femme de 27 ans confie son besoin insatiable de sexe et son intérêt exclusif pour les relations sans engagement. Elle explore différentes rencontres et lieux, mais une expérience avec un groupe d'hommes la laisse profondément troublée et dégoûtée d'elle-même.

Une jeune femme de 27 ans s'est confiée au Sun, révélant son insatiable désir de sexe. Elle cherche à éviter les relations sérieuses et s'engage volontiers dans des relations sexuelles avec des inconnus. Elle avoue même être dépendante de ce genre de relations. « À 27 ans, je vis toujours avec mes parents et ils n'ont aucune idée de ce que je fais », confie-t-elle. Cette forte envie de sexe a commencé il y a environ 3 ans, lorsqu'un ami l'a contactée sur Instagram.

« C'était un homme marié de 34 ans qui voulait juste du sexe sans engagement », précise-t-elle. Discrètement, ils se sont donné rendez-vous dans un bar un soir. « Nous avons fait l'amour dans sa voiture », poursuit-elle en soulignant : « C'était tellement excitant et coquin à la fois ».Bien entendu, cet homme marié lui a fait comprendre qu'il ne voulait rien sur le long terme, ni même un plan régulier. Cependant, cette expérience l'a marquée et l'a rendue accro au sexe. « Alors j'ai créé de nouveaux profils de rencontres et même un sur un site de rencontres », raconte-t-elle en précisant sur ses profils qu'elle voulait uniquement s'amuser. Sans surprise, les hommes se sont rués sur ses profils et elle s'est organisée pour les rencontrer. « J'organisais des rendez-vous avec des hommes dans des bars, des parcs et même dans un cimetière près de chez moi une fois », confie-t-elle en détaillant : « Nous avons fait l'amour dans les buissons ». Malgré le fait que le plaisir était toujours au rendez-vous, une rencontre a eu un effet inverse. « Je suis allée rencontrer un gars ce week-end, mais quand je suis entrée, il était là avec trois de ses potes », continue-t-elle. Elle a alors accepté d'avoir des relations sexuelles avec le groupe. « Mais le lendemain, j'ai réalisé ce que j'avais fait. J'avais pris un risque énorme. Je me sentais utilisée, bon marché et dégoûtée de moi-même », regrette-t-elle. Malheureusement, elle ne peut se confier sur ce mal-être à qui que ce soit. « Personne ne comprendrait », confie-t-elle en soupirant. En plus, ses amis lui demandent souvent pourquoi elle n'a pas de petit ami. Elle ne peut évidemment pas leur dire qu'elle est seulement intéressée par le sexe et non une relation sérieuse. « Et j'ai peur qu'être avec un seul homme ne me suffise pas », conclut-elle.





Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

