Un départ de feu s'est déclaré à la centrale nucléaire de Chinon

Un départ de feu s'est déclaré ce vendredi 15 mai à l'intérieur de la centrale nucléaire de Chinon, mais il a rapidement été éteint. Les équipes d'intervention ont confirmé l'extinction totale du feu.

Un départ de feu s'est déclaré ce vendredi 15 mai à l'intérieur de la centrale nucléaire de Chinon, l'événement aurait démarré vers 11 h 50 'au niveau du transformateur principal de l' unité de production numéro 3 , situé à l'extérieur de la salle des machines, hors zone nucléaire'.

Fort heureusement, les 'dispositifs automatiques de protection incendie se sont immédiatement déclenchés et ont permis d'éteindre l'incendie en quelques minutes', rassure la préfecture. De même, l'unité de production touchée par le feu s'est automatiquement arrêtée. Conformément aux procédures, les équipes d'intervention de la centrale, aidées des secours extérieurs, ont réalisé des contrôles supplémentaires et confirmé l'extinction totale du feu. Indre-et-Loire.

Les cambriolages s'enchaînent autour de Chinon, la mairie de La Roche-Clermault alerte ses habitants. Un septuagénaire atteint d'un cancer du poumon, se fait répondre aux urgences : 'Vous n'avez pas de carte fidélité ici'. Accident mortel sur l'autoroute A9 : un dépanneur percuté par un bus, la circulation totalement stoppée. Contenu extern





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