Un Crapaud Surprise Dans Un Sachet De Panais !

Karen Bennett, une mère de famille du Kent en Angleterre, a fait une découverte étonnante dans un sachet de panais acheté chez Sainsbury's. Une vidéo de sa découverte a rapidement viral sur TikTok, attirant l'attention de la chaîne de supermarché.

Trouver un ver dans la salade n'est jamais une expérience agréable, mais ce que Karen Bennett a vécu dépasse de loin l'ordinaire. Cette mère de famille originaire du Kent, en Angleterre, a fait une découverte surprenante dans un sachet de panais acheté dans un supermarché. Dans une vidéo partagée sur TikTok, Karen raconte avoir acheté ses panais chez Sainsbury's . Elle les a conservés au réfrigérateur pendant quelques jours avant de les sortir pour les cuisiner.

C'est alors qu'elle a fait une découverte inattendue. « Oh mon Dieu, ça bouge, c'est un crapaud ! » « Je m'apprêtais à ouvrir le sachet, mais j'ai senti quelque chose bouger à l'intérieur », explique-t-elle dans la vidéo. « Oh mon Dieu, ça bouge, c'est un crapaud ! Il est vivant, il y a un trou dans le sac pour laisser passer l'air, donc il a survécu. Il devait avoir froid dans le réfrigérateur ! » La vidéo montre clairement la silhouette du crapaud, qui bouge assez timidement dans le sachet transparent, à côté des légumes. La vidéo, qui a été vue plus de 1,4 million de fois et appréciée 45 600 fois sur TikTok, n'a pas tardé à atteindre les responsables de Sainsbury's. Dans un communiqué, la chaîne de supermarché a qualifié cet événement de « rare » et présenté ses excuses à Karen. Une enquête a été ouverte et le crapaud a été pris en charge. « Nous avons contacté la cliente pour lui dire à quel point nous sommes désolés pour son expérience », a déclaré Sainsbury's dans un communiqué. « Elle a obtenu un remboursement ainsi que quelques avantages. Nous effectuons des contrôles de qualité stricts pour éviter que ce genre de choses n'arrive et menons l'enquête auprès de notre fournisseur pour comprendre comment cet événement rare a pu se produire. » Pour l'instant, on ignore comment l'amphibien a pu se retrouver enfermé dans le sachet et y survivre pendant autant de temps. Heureusement, le petit animal a été pris soin de. « Il a été baptisé Nippy et a été pris en charge par des professionnels de la Columbines Wildlife Care (refuge d'animaux sauvages du Kent), a indiqué Sainsbury's. Il sera relâché dans la nature au printemps ! » Tout est bien qui finit bien





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Crapaud Panais Sainsbury's Royaume-Uni Tiktok Nourriture Découverte Animaux

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trois limaces dans un sachet de frites LidlUne mère de famille belge a découvert trois limaces vivantes dans un sachet de frites Lidl qu'elle avait acheté. Malgré ses tentatives de contact, le magasin n'a pas reçu sa réclamation et n'a pu mener d'enquête approfondie faute du sachet ayant été jeté.

Lire la suite »

Consultation publique pour sauver le Crapaud à couteauxLe Parc naturel régional du Luberon a lancé un questionnaire pour évaluer, entre autres, la perception d’une route départementale, fermée pendant quelques semaines pour éviter d’écraser pendant la période de reproduction des amphibiens, dont certaines espèces sont menacées.

Lire la suite »

Le crapaud, un allié précieux pour votre jardinCet article explore les avantages d'accueillir un crapaud dans votre jardin malgré son apparence. Il se concentre sur son rôle d'insecticide naturel, ses habitudes de vie et les précautions à prendre pour le protéger.

Lire la suite »

Le Crapaud : Un Ami Inattendu du JardinierDécouvrez les secrets du crapaud, cet amphibien à la peau rugueuse et aux pustules, qui s'avère être un allié précieux pour lutter contre les nuisibles du jardin.

Lire la suite »

Twilight La Maison des Cullen s’invite par surprise dans un set LEGO inédit !LEGO et Lionsgate ont dévoilé leur toute dernière collaboration : le set LEGO Ideas Twilight La Maison des Cullen. Cette annonce marque une première incursion de l'univers Twilight dans le monde LEGO, ravivant ainsi la passion des fans de la saga à succès.

Lire la suite »

Cette franchise s’invite par surprise dans un set LEGO inédit !LEGO et Lionsgate ont dévoilé leur toute dernière collaboration : le set LEGO Ideas Twilight La Maison des Cullen. Cette annonce marque une première incursion de l'univers Twilight dans le monde LEGO, ravivant ainsi la passion des fans de la saga à succès.

Lire la suite »