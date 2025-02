Un Cousin Intégriste Met À Mal Les Plans D'Anniversaire De Zineb

Zineb, une jeune femme musulmane modérée, voulait célébrer ses 25 ans avec une grande fête. Mais un de ses cousins, intégriste, lui a interdit de faire la fête et de s'amuser. Zineb a finalement décidé de renoncer à sa fête et de choisir une célébration plus sobre pour éviter les conflits familiaux.

Zineb, une jeune Française d'origine algérienne de 27 ans, souhaitait fête r ses 25 ans en organisant une grande fête d'anniversaire dans une petite salle de réception proche de son domicile en région parisienne. Elle rêvait de réunir ses amis et sa famille autour d'un buffet et d'une piste de danse, une première pour elle.

Zineb a toujours vécu dans une famille musulmane dite «modérée» : elle ne consommait pas de porc, se rendait à la mosquée lorsqu'elle en avait la possibilité, mais ne tombait jamais dans l'obscurantisme ni dans des interdictions excessives. Elle n'avait jamais porté le voile, sauf pour des événements rares comme des enterrements, comme elle l'affirme au Figaro. Lors d'un repas familial réunissant une dizaine de personnes, Zineb évoque son projet de fête. Cependant, l'un de ses cousins, qu'elle voit rarement, commence à lui faire un « rappel sur l'islam », lui répétant que fêter son anniversaire n'a rien de musulman. Il l'assure que, selon lui, faire une fête de cette envergure impliquerait divers « péchés » qui la mèneraient « à sa perte », notamment la présence de femmes en compagnie d'hommes et la diffusion de musiques «satanistes ». Zineb avait déjà l'habitude de recevoir des discours sur le voile de ce cousin, qui lui répétait qu'Allah lui sauverait s'il la voyait voilée, en invoquant la « pudeur ». Suite à cet incident, Zineb limite au maximum ses interactions avec ce cousin. Elle n'en était jamais proche, mais son influence sur la famille est telle qu'elle a décidé de ne pas privatiser la salle de réception pour ses 25 ans. La jeune femme a préféré organiser une petite fête chez elle, sans alcool ni musique, et a invité uniquement ses amis les plus proches. Ce choix a été difficile pour elle, mais elle a préféré respecter les limites imposées par son cousin plutôt que de créer un conflit familial. Elle espère que son cousin comprendra son choix et qu'ils pourront maintenir une relation civile





