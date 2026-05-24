UnBasketballFacile Homme aged 53 est died from cardiac arrest ?? while running during La Pyreneenne 2022 ?? held at Paris on Sunday May 24th. The man was dieing after running with the race wristband of The Little Brothers Associ??? ?Association. His death is link to otherwise good health and regular running.

Un homme est décédé ce dimanche 24 mai d'un malaise cardiaque lors d'une course organisée à Paris. La Pyrénéenne, qui se déroulait ce dimanche 24 mai au matin dans le XXe arrondissement de Paris, a été affectée par ce décès.

L'homme, âgé de 53 ans, est décédé après avoir couru avec le dossard de l'association Les Petits Princes. Il était décrit par ses proches comme un coureur régulier et bien entraîné. Deux accidents ont également eu lieu dans la journée : les pompiers de Paris font état de seize personnes hospitalisées ce dimanche après leur participation à l'une des courses 'La Maisonnaise' à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne.

Parmi les blessés, dix personnes sont hospitalisées en urgence absolue et six autres participants sont hospitalisés en urgence relative. Le lien entre les fortes chaleurs et ces hospitalisations est établi par les pompiers, qui alertent également la FIFA contre les conditions climatiques hostiles pour le Mondial 2026. Dans une foulée, la commune interrompt également la course à la demande des pompiers.

Comme d'habitude, Roland-Garros célèbre son dernier tournoi de Roland-Garros avant la Coupe Davis avec son dernier match entre Arthur Géa et Alexandr Zvereva lors du 2e tour. Arthur Géa, l'un des favoris, a dû quitter le court pour une urgence gastrique, infortuné. [Topics] Tasse de sport, Course, Accident, Déporté, Mauvaise sant





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