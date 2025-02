Un couple mis en examen pour agressions sexuelles incestueuses sur leur bébé

Un couple trentenaire a été mis en examen pour des actes d'agressions sexuelles incestueuses sur leur bébé de moins d'un an. Les parents ont été interpellés dimanche après un signalement des services de la Protection maternelle et infantile. Ils ont reconnu les faits et sont placés en détention provisoire.

Un couple trentenaire a été mis en examen mardi 11 février pour des faits d'agressions sexuelles incestueuses sur leur bébé . Le couple résidant dans le nord du Cher a été interpellé dimanche pour des agressions sexuelles commises sur leur fille, âgée de moins d'un an. Les deux parents sont également soupçonnés d'avoir filmé ces agressions. Des faits qu'ils ont reconnus lors de leurs auditions, a précisé le parquet.

Un signalement avait été effectué par les services de la Protection maternelle et infantile, selon le Berry Républicain, et l'enquête avait été confiée à la brigade de recherches de Vierzon. Mis en examen mardi, ils ont été placés en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet. Le père avait déjà été condamné pour des violences conjugales, mais aussi pour viol sur mineur, pour des faits remontant à 2009. Il avait alors été condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire. La mère, elle, n'était pas connue de la justice. Ils encourent une peine maximale de dix ans de prison.





