Un accident mortel survenu mardi soir a coûté la vie à un couple âgé circulant à scooter. Percutés par l'arrière, les victimes ont été projetées sur cinquante mètres. Le conducteur du véhicule,testé positif à l'alcool, a été placé en garde à vue. Les secours ont dû intervenir en force.

Un violent accident de la route s'est produit dans la soirée de mardi, impliquant un scooter et un véhicule plus lourd. Un couple de sexagénaires , qui circulait sur le deux-roues, a perdu la vie dans la collision.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le choc a été extrêmement violent : les deux victimes ont été éjectées sur une distance d'environ cinquante mètres après l'impact, qui serait survenu par l'arrière du scooter et à haute vitesse. Le conducteur du véhicule, un homme âgé d'une quarantaine d'années, a été légèrement blessé dans l'accident. Son état a nécessité une prise en charge médicale sur place.

Un dépistage alcoolémie s'est avéré positif, ce qui a conduit à sa mise en garde à vue par les forces de l'ordre. L'enquête, confiée à la police, a classé l'affaire dans le cadre d'un accident de la route avec circonstances aggravantes. Les secours ont été massivement déployés : quinze sapeurs-pompiers, trois ambulances, un véhicule de commandement et un engin de balisage ainsi que des unités de police se sont rendus sur les lieux.

L'opération de secours et de sécurisation de la scène a temporairement interrompu la circulation dans le secteur, le temps des constatations et du déblaiement. Ce drame illustre une nouvelle fois la vulnérabilité des motocyclistes et des conducteurs de scooters face à des automobiles, surtout lorsque des facteurs comme l'alcool ou la vitesse excessive sont en cause. Les enquêteurs devront déterminer avec précision les responsabilités et le déroulement exact des faits.

La communauté locale est profondément affectée par ce drame qui a emporté un couple âgé, potentiellement seating de retraités profitant d'une sortie. Les autorités rappellent régulièrement les dangers de la conduite sous l'emprise de l'alcool et l'importance du respect des limitations de vitesse, surtout de nuit. La sécurité des usagers les plus fragiles reste une priorité pour les forces de l'ordre et les gestionnaires de la voirie





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