Un couple célèbre de la petite-Élise va bientôt être parent pour la deuxième fois

Aurore Delplace et Kevin Levy, un couple de comédiens de la petite-Élise, annoncent l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant. Les deux ont déjà un fils prénommé Aaron.

Une nouvelle aventure commence : Aurore Delplace et Kevin Levy annoncent l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant. Dans une vidéo humoristique publiée ce samedi 16 mai 2026 sur Instagram, le couple de comédiens annonce l'extension de leur famille avec l'arrivée d'un deuxième enfant.

Quelques temps après la naissance de leur fils, le couple s'est marié sur un coup de tête, en présence de leur enfant. Les tendres confidences d'Aurore Delplace et Kevin Levy sur leur fils Aaron, qui a pris soin de moi, ont suscité de nombreuses réactions.

Cyril Lignac se livre sur ce qu'il veut transmettre à son fils Léo, et qu'il a hérité de sa mère : Je l'ai trouvé dans les mots de mes parents, dans l'amour que je vis, dans les petits gestes d'une vie tout à fait simple et naturelle et dans la foi en l'avenir.

" Il a vraiment pris soin de moi, m'a aidé à devenir plus fort en proie à ses silences, en observant ce qui se passait dans mon enfant. Kevin Levy : Si ce sont là les quelques mots qui résument les mois passés ensemble, innymi aussi affolés de bonheur. Mariez-vous, leur fils pour le temps qu'il nous restait ensemble.





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Couple Petite-Élise Mère Papa Enfant Kevin Levy Aurore Delplace Test De Grossesse Couple De Comédiens

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Interview et carrière d'Élise Lounici, chanteuse de mot et guitares blues, en FranceCe texte d'interview expose la vie et la carrière d'Élise Lounici, une chanteuse de mot et guitares blues celebrated. Elle s'est fait connaître par ses nombreux concerts dans la rue et a maintenant une troupe de rock blues. Elle y jouera dès le vendredi 15 juillet aux Francofolies de La Rochelle.

Read more »

Trévor Clévenot et Kévin Tillie éliminés de la Ligue des champions avec Ankara et VarsovieLes deux Français encore en lice en Ligue des champions de volley ont tous les deux été éliminés, ce samedi. Trévor Clévenot et son club d'Ankara ont été éliminés par Zawiercie (3-1), tandis que Kévin Tillie a été éliminé avec Varsovie face à Pérouse (3-0).

Read more »

LIVRE. 'Trump contre l’Europe' : Aurore Lalucq appelle l’UE à sortir de la dépendance américaineDans 'Trump contre l’Europe', l’eurodéputée Aurore Lalucq défend une souveraineté européenne assumée face au retour du président américain au pouvoir et aux fractures géopolitiques. Un essai percutant.

Read more »

Aurore Delplace et Kevin Levy attendent leur premier enfantAurore Delplace et Kevin Levy, couple marié depuis 2023 et parents d'un fils Aaron, ont annoncé leur grossesse en vidéo sur leur compte Instagram. They have been actors in popular daily TV shows and have a joyful and solid relationship, despite their busy work schedules.

Read more »