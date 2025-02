Un Corso Inaugural Magnifique à Nice

Le carnaval de Nice s'est ouvert avec un corso inaugural spectaculaire, attirant une foule de 25 000 personnes. Des visiteurs de tous horizons ont célébré la joie et la festivité de ce premier corso, admirant les chars magnifiques et les costumes extravagants.

Ce samedi 15 février, une foule immense s'est rassemblée à Nice pour assister à l'ouverture du carnaval avec le corso inaugural. Environ 25 000 personnes ont envahi la place Masséna pour contempler le spectacle. Les spectateurs ont été émerveillés en voyant le roi et la reine des mers voguer au milieu de la foule lors de ce premier corso.

\« On le fait tous les ans et c'est vraiment génial! Les gens sont superbes et les chars sont magnifiques! », s'exclame Karim, un habitué du carnaval venu de Paris, auprès de BFM Nice Côte d'Azur. Des visiteurs découvraient le carnaval de Nice pour la première fois et cette expérience restera gravée dans leur mémoire. « C'est vraiment magnifique! », déclare Patricia, une nouvelle carnavaleuse venue d'Annecy, auprès de BFM Nice Côte d'Azur. « Nous venons de Sète et nous restons une semaine pour le carnaval! », indique Jean-Luc, déguisé en pirate pour l'occasion. Certains venus de très loin, comme Eugénie, originaire de Russie, ont partagé leur émerveillement : « C'est une expérience inoubliable et magnifique », s'exprime-t-elle auprès de BFM Nice Côte d'Azur. \Les chars ont séduit à la fois les adultes et les enfants présents en nombre pour assister au défilé. « Il y a beaucoup de couleurs! Les danses sont très belles et les chars aussi », déclare Iris, 11 ans, à BFM Nice Côte d'Azur. Pour les amateurs de chars, d'autres corsi carnavalesques auront lieu les 18, 22, 23, 25 février et le 1er mars à Nice.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CARNAVAL NICE CORSOS CHARS FESTIVITE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nice : le coup d'arrêt pour l'OGC Nice !L’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L’« After Foot », de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison ! Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : « Génération After » les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui...

Lire la suite »

La colle Corso-nancéenne de Yannig, un de nos auditeurs avec nous au barCette année, Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, de match de l’équipe de France ou de gros matchs de Ligue 1 à partir de minuit, 00h30 ou même 01h00, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et...

Lire la suite »

Real Madrid : magnifique nouvelle dimanche contre Las Palmas ?Le Real Madrid reçoit Las Palmas dimanche pour tenter de reprendre la tête de La Liga et pourrait accueillir une magnifique nouvelle.

Lire la suite »

OM : la magnifique initiative lancée par le club pour des joueurs handicapés !L'Olympique de Marseille est devenu un pionnier en Ligue 1 avec une magnifique initiative lancée pour des joueurs handicapés.

Lire la suite »

PSG : la magnifique communion et les Ultras et Kimpembe après son retourLes 1000 supporters du Paris Saint-Germain ayant fait le déplacement du côté du Mans pour supporter leur équipe ont réservé un accuel particulier à Presnel Kimpembe pour son grand retour sur les terrains.

Lire la suite »

'La pie voleuse' : Robert Guédiguian signe un magnifique film social, rempli de bienveillance selon Le MasqueMaria est une auxiliaire de vie marseillaise qui vole ses patients, à travers laquelle Robert Guédiguian interroge la complexité des relations familiales et sociales, avec une sagacité et une maitrise cinématographique globalement saluée par nos critiques.

Lire la suite »