Un corps retrouvé dans l'affaire Lyhanna, la famille demande du recueillement

Un corps identifié comme étant probablement celui de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai, a été retrouvé ce jeudi 4 juin en début d'après-midi par les gendarmes dans une exploitation agricole, près du village de Puycasquier, dans le Gers.

Un corps identifié comme étant probablement celui de Lyhanna , une collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai, a été retrouvé ce jeudi 4 juin en début d'après-midi par les gendarmes dans une exploitation agricole, près du village de Puycasquier, dans le Gers.

Le principal suspect, un homme de 41 ans placé en détention provisoire, avait travaillé dans cette exploitation agricole, selon un responsable agricole gersois. La mère de la fillette de 12 ans qui a porté plainte en août dernier contre le suspect de la disparition de Lyhanna a accepté de nous parler et évoque ses difficultés à se faire entendre de la police.

Le procureur a précisé que l'objectif est d'identifier formellement le corps et de proposer des conclusions médico-légales sur les causes de la mort. Les prélèvements de traces, d'indices, d'empreintes ou d'ADN sur les lieux de la découverte du corps par les techniciens en investigation criminelle sont susceptibles d'éclairer les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse. Si une trace ADN apparaît, elle pourra être comparée à celle du suspect.

Dans l'attente de l'autopsie, le temps est maintenant au recueillement et au deuil. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux recherches. La Justice devra faire son œuvre en toute sérénité





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