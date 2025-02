Un Contre-Sommet de l'IA à Paris

À quelques pas du Sommet de l'IA organisé par l'Elysée, un contre-sommet rassemblait des opposants à l'IA générative, une forme d'intelligence artificielle capable de produire du contenu textuel, visuel et sonore de manière autonome. Les participants s'inquiètent de l'impact de cette technologie sur les métiers créatifs et de la potentialisation de la copie illégale.

À trois cents mètres du Grand Palais où se tient le Sommet de l'IA annoncé depuis des mois par l'Elysée avec trompettes et cocoricos, et qui rassemble à Paris les grands patrons de la « tech », selon l'expression consacrée, le Théâtre de la Concorde faisait figure lundi 10 février de petit village gaulois. À l'affiche, un « Contre-sommet de l'IA : pour un humanisme de notre temps ».

Qui dit petit village gaulois dit résistance mais résistance à quoi ? Non pas à l'intelligence artificielle dans son ensemble (personne ne s'oppose à un diagnostic médical affiné), mais principalement à une forme particulière de l'intelligence artificielle, celle dite « générative », apparue le 30 novembre 2022 avec la mise en ligne de ChatGPT. Le genre de système qui, en quelques secondes, produit un texte, une affiche, la traduction d'un livre, une vidéo, une musique. L'auteure de ces lignes a un jour commandé ceci à une IA : « Blanche-Neige dessinée par Léonard de Vinci ». Résultat bluffant en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. L'intelligence artificielle (« arnaque sémantique », disait une femme dans le public du contre-sommet, demandant que soit renommée la chose) est donc en train de préempter tranquillement le propre de l'homme à l'issue du plus grand casse de toute l'histoire de l'humanité : pillage du talent d’autrui, pillage des beaux-arts, pillage des plus grands romans. Le tracé d’une cathédrale, « les Fleurs du mal », la phrase stupéfiante de Céline : tout fi





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GENERATIVE CONTRE-SOMMET HUMANISME CREATIVITE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un 'contre-sommet de l'IA' à Paris pour témoigner des conséquences sur nos vies'Des systèmes vont prendre en charge ce qui relève de nos facultés les plus fondamentales avec le risque d'aboutir à une humanité absente d'elle-même': face à ce qu'il qualifie de 'tournant civilisationnel', le philosophe Eric Sadin lance un contre-sommet de l'intelligence artificielle (IA...

Lire la suite »

Paris : des militants « anti-tech » font irruption au « contre-sommet de l’IA »Une vingtaine de militants de la « Révolution anti-tech contre l’IA » ont fait irruption lundi au théâtre de la Concorde à l’ouverture d’un « contre-sommet de l’IA »

Lire la suite »

Irruption de militants «anti-tech» au «contre-sommet de l'IA» à ParisIl a été initié par le philosophe Eric Sadin, spécialiste des nouvelles technologies et de l’IA, et le journaliste Eric Barbier, référent IA générative du syndicat national des journalistes (SNJ).

Lire la suite »

Sommet de l’IA à l’Élysée : la France doit annuler l’invitation d’Elon Musk !Des députés de La France insoumise appellent à désinviter le patron de Tesla du sommet sur l’intelligence artificielle, qui doit s’ouvrir lundi à Paris. Pour eux, il est aberrant qu’un individu qui “met sa fortune au service des idées les plus réactionnaires et rêve de vassaliser notre pays” puisse être accueilli avec les honneurs.

Lire la suite »

Sommet mondial sur l'IA: arrivée du Premier ministre arménien à l'ÉlyséeLe Premier ministre arménien Nikol Pachinian est reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron pour un entretien en marge du sommet international sur l'intelligence artificielle (IA) à Paris. IMAGES

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »