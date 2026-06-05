Un constat d'échec collectif : le porte-parole du ministère de la Justice reconnaît des dysfonctionnements après la disparition de Lyhanna

Le porte-parole du ministère de la Justice, Sacha Straub-Kahn, a reconnu des dysfonctionnements après la disparition de Lyhanna. Il a évoqué un 'constat d'échec collectif' et a admis être 'terrifié' par les lenteurs des procédures à l'encontre de Jérôme Barella, unique suspect dans la disparition de la jeune fille.

Le porte-parole du ministère de la Justice , Sacha Straub-Kahn , a reconnu des dysfonctionnements après la disparition de Lyhanna . Il a évoqué un 'constat d'échec collectif' et a admis être 'terrifié' par les lenteurs des procédures à l'encontre de Jérôme Barella, unique suspect dans la disparition de la jeune fille.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit réunir les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour évoquer l'affaire et d'éventuels dysfonctionnements dans le traitement de plaintes pour viols accusant l'homme soupçonné d'avoir enlevé Lyhanna. Les informations de RTL sur la plainte déposée en 2022 à Béthune contre Jérôme B., qui va être réexaminée après la disparition de Lyhanna, révèlent que le profil de prédateur sexuel de l'homme soupçonné a pu passer sous les radars





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lyhanna Disparition Dysfonctionnements Justice Sacha Straub-Kahn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disparition de Lyhanna : la gendarmerie et la justice ont-elles commis des erreurs ?Une enquête administrative vient d'être diligentée par Laurent Nuñez afin d'identifier d’éventuels dysfonctionnements de la gendarmerie ou de la justice dans l'affaire Lyhanna.

Read more »

La disparition de Lyhanna, symbole des « dysfonctionnements » de la justice en matière de violences sexuelles ?Laurent Nuñez a annoncé mercredi diligenter, avec Gérald Darmanin, une enquête administrative sur d’éventuels « dysfonctionnements » après une plainte pour viols sur mineure déposée en août 2025 contre l’homme de 41 ans soupçonné de l’enlèvement de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers.

Read more »

Disparition de Lyhanna dans le Gers : les interrogations sur l'efficacité de la justiceLa disparition de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans, dans le Gers a mis en cause la lenteur de la justice. Les antécédents judiciaires du suspect Jérôme Barella, visé par trois plaintes pour viols sur mineures, soulèvent des questions sur l'efficacité de l'appareil judiciaire.

Read more »

Disparition de Lyhanna: 'C'est un constat d'échec pour tout le monde', avoue Sacha Straub-Kahn, porte-parole du ministère de la JusticeVIDÉO - Sacha Straub-Kahn, porte-parole du ministère de la Justice, était invité sur le plateau de BFMTV. Il s'est notamment exprimé sur les disfonctionnements dans l'affaire de la disparition de Lyhanna.

Read more »