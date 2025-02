Un conflit de voisinage tourne au drame à Lyon

Un homme poignarde son voisin dans les parties communes de leur immeuble après des années de tensions.

Jeudi 13 février, aux alentours de 16 heures, dans le 2e arrondissement de Lyon , un homme de 68 ans a poignardé son voisin, âgé de 78 ans, dans les parties communes de leur immeuble situé rue Quivogne. D'après les premières investigations menées par les enquêteurs, l'agresseur présumé attendait le retour de sa victime avant de lui porter un coup de couteau dans l'abdomen. Il a ensuite pris la fuite. La victime a été prise en charge par les secours et a été opérée rapidement.

Elle se trouve aujourd'hui hors de danger. L'auteur présumé du coup de couteau a été interpellé ce jeudi soir, alors qu'il errait dans le quartier. À ce moment-là, il ne portait pas d'arme sur lui et a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour tentative d'homicide. Selon des informations de BFM Lyon, les deux voisins étaient en conflit depuis plusieurs années. Des tensions régulières éclataient entre le sexagénaire et le septuagénaire, conduisant à plusieurs interventions de la police pour calmer la situation. Ce matin même, des policiers avaient déjà été mobilisés suite à de vives tensions entre les deux hommes. L'homme de 68 ans est connu dans le quartier de Perrache pour ses comportements étranges, ce qui interroge les enquêteurs. Son état de santé ne semble cependant pas entraver la bonne tenue de la garde à vue. À l'issue de celle-ci, un juge d'instruction pourra demander une expertise psychiatrique.





