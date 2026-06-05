Un conducteur de 32 ans décédé dans une collision entre un train et une voiture près de Toulouse

Un homme de 32 ans est décédé ce vendredi matin dans la collision entre sa voiture et un train sur la commune de Belberaud, au sud-est de Toulouse. Le conducteur a été déclaré mort sur place par un médecin.

Une collision entre un train et une voiture, survenue ce vendredi 5 juin, a coûté la vie à un conducteur de 32 ans. L'accident s'est produit à Belberaud , près de Toulouse .

Cent onze passagers ont été évacués du train. La circulation ferroviaire reste interrompue sur la ligne Narbonne-Toulouse. Un homme de 32 ans est décédé ce vendredi matin dans la collision entre sa voiture et un train. Le drame s'est produit peu avant midi sur la commune de Belberaud, au sud-est de Toulouse.

Son véhicule léger était présent sur la voie ferrée de la ligne Narbonne-Toulouse, 500 mètres environ après un passage à niveau. 850 passagers bloqués dans deux trains Trenitalia toute la nuit sans électricité, ni climatisation en Bourgogne : C'était le noir total et c'est devenu un sauna. Malgré l'intervention rapide des secours pour tenter une réanimation cardio-pulmonaire, le conducteur a été déclaré mort sur place par un médecin.

Le train transportait 111 voyageurs, dont deux nourrissons, ainsi que cinq agents de la SNCF. Ils ont tous été évacués en bus jusqu'à la gare SNCF la plus proche. L'un d'eux a été victime d'un léger malaise, sans conséquence. Le TGV Paris-Genève est détourné, les clients de la SNCF dorment dans le train, ceux des chemins de fer suisses à l'hôtel.

La circulation ferroviaire reste interrompue le temps que les pompes funèbres prennent en charge la victime et que le véhicule léger accidenté soit enlevé





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