Un concert exceptionnel avec Passi, légende du rap français, prévu pour le 19 juin 2026 au Zénith de Lille

Un artiste français incontournable de la scène rap, Passi, a annoncé un concert exceptionnel au Zénith de Lille le vendredi 19 juin 2026. Avec des influences marquées par des productions souillées, zouk, afro, reggae et variété urbaine, Passi est un des artistes français les plus écoutés du monde. Des billets pour ce concert sont maintenant en vente, avec des places à 25€ le billet.

Un concert exceptionnel est prévu pour le vendredi 19 juin 2026 au Zénith de Lille, avec un artiste français incontournable de la scène rap. Passi , véritable nom de Passi Balende, est un des artistes français les plus écoutés du monde, connu pour ses contributions marquantes au rap français des années 1990 et 2000.

Né à Brazzaville en 1972, il a grandi à Sarcelles, région parisienne, où il a développé une influence majeure sur le rap français. Avec Stomy Bugsy et Doc Gynéco, il a contribué à la création du rap hardcore français, avec des productions marquées par des influences zouk, afro, reggae et variété urbaine.

Son album Les Tentations, sorti en 1997, est considéré comme un des classiques du rap français, avec des titres tels que « Je zappe et je mate » et « Le maton me guette ». Passi a également collaboré avec Calogero pour le titre « Face à la mer », qui a connu un succès important. Des billets pour ce concert sont maintenant en vente, avec des places à 25€ le billet.

Pour plus d'informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site des douaniers de l'autoroute A9





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