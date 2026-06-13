Un club féminin de catch : La Sainte et les catcheuses rebelles

Ce club, exclusivement féminin, a été fondé à Vieux-Boucau début 2026. Ses membres s’entraînent chaque semaine afin de présenter un gala de catch au cours de l'été 2027. La Sainte, vêtue de noir, est le personnage créé par Floriane, la gérante du Wharf de Vieux-Boucau ayant eu l'idée de créer le Banshees Wrestling Landes. Le catch est un reflet de la société. On est au-delà des gentils et des méchants. Les personnalités des catcheurs sont beaucoup plus complexes que ça, avec des feuds qui entretiennent le suspense.

Ce club, exclusivement féminin, a été fondé à Vieux-Boucau début 2026. Ses membres s’entraînent chaque semaine afin de présenter un gala de catch au cours de l'été 2027.

La Sainte, vêtue de noir, est le personnage créé par Floriane, la gérante du Wharf de Vieux-Boucau ayant eu l'idée de créer le Banshees Wrestling Landes. Le catch est un reflet de la société. On est au-delà des gentils et des méchants. Les personnalités des catcheurs sont beaucoup plus complexes que ça, avec des feuds qui entretiennent le suspense





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