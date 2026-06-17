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Un "citoyen souverain" condamné pour refus de test d'alcoolémie : la justice tranche

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Un "citoyen souverain" condamné pour refus de test d'alcoolémie : la justice tranche
Citoyens SouverainsRefus De Test D'alcoolémieComplotisme
📆6/17/2026 5:22 PM
📰ladepeche31
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La cour d'appel de Douai a condamné un membre de la mouvance complotiste des citoyens souverains à cinq mois de prison avec sursis pour refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. L'incident, filmé et relayé massivement, illustre la montée de ce courant qui nie la légitimité de l'État français.

Le 15 juin 2026, la cour d'appel de Douai a condamné Pierre Legrand, un automobiliste membre de la mouvance des " citoyens souverains ", à cinq mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende pour avoir refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie en 2024.

Les faits s'étaient déroulés dans le Nord lorsqu'il avait été contrôlé par la gendarmerie avec son épouse Laëtitia. Durant une dizaine de minutes, le couple avait opposé une résistance passive aux forces de l'ordre, récitant des slogans caractéristiques de leur idéologie, notamment "Je ne contracte pas". La compagne avait filmé l'incident, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Les gendarmes avaient finalement dû briser la vitre du véhicule pour interpeller les deux suspects.

Ce phénomène des "citoyens souverains", importé des États-Unis, repose sur la négation de l'autorité de l'État français que ses adeptes considèrent comme une simple entreprise privée. Selon l'expert Thomas Huchon, ces individus estiment vivre sous un ordre juridique illégitime et transforment les institutions en entités fictives. Le mouvement, difficile à évaluer, compterait plusieurs milliers de sympathisants actifs en ligne. Malgré sa condamnation, Pierre Legrand a affirmé ne pas reconnaître le jugement, poursuivant son rejet des lois de la République

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Citoyens Souverains Refus De Test D'alcoolémie Complotisme Condamnation Gendarmerie

 

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