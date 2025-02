Un Citoyen Américain Arrêté à Moscou pour Transport de Substances Cannabioïdes

Un citoyen américain a été arrêté à l'aéroport Vnoukovo de Moscou pour transport de substances cannabioïdes interdites en Russie. Les autorités russes ont déclaré qu'il transportait des confiseries contenant des cannabioïdes dans ses bagages. Des poursuites pénales ont été lancées contre lui pour « contrebande de stupéfiants ». Cet arrestation intervient après un récent échange de prisonniers entre Moscou et Washington.

Un citoyen américain de 28 ans a été arrêté à l'aéroport Vnoukovo de Moscou pour transport de substances cannabioïdes interdites en Russie. Selon le service des douanes russe (FTS), l'homme, arrivé d'Istanbul, transportait des confiseries contenant des cannabioïdes dans ses bagages. Ces bonbons ont été détectés par un chien renifleur lors d'un contrôle et l'analyse chimique a confirmé la présence de substances narcotiques du groupe des cannabinoïdes.

Le jeune homme a affirmé que ces confiseries lui avaient été prescrits par un médecin aux États-Unis et qu'il en avait besoin pour son voyage. Des poursuites pénales ont été lancées contre lui pour « contrebande de stupéfiants », un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Il a été placé en détention provisoire. Cet arrestation intervient après un récent échange de prisonniers entre Moscou et Washington. La Russie a libéré Marc Fogel, un Américain emprisonné en 2021 pour importation de cannabis à usage médical, en échange de Alexandre Vinnik, un expert en informatique accusé de crimes liés à la plateforme d'échange de cryptomonnaies BTC-e. Les États-Unis accusent depuis plusieurs années la Russie de cibler à dessein les citoyens américains afin de les utiliser comme monnaie d'échange contre des Russes détenus en Occident. En décembre 2022, la basketteuse américaine Brittney Griner, condamnée en Russie pour trafic de cannabis, avait été échangée contre Viktor Bout, un marchand d'armes russe emprisonné aux États-Unis. La Russie détient actuellement plusieurs autres Américains condamnés pour trafic de drogue, violences et d'autres accusations.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

RUSSIA USA ARREST DRUG TRAFFICKING EXCHANGE OF PRISONERS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Marc Fogel, citoyen américain détenu en Russie depuis 2021, a été libéréDétenu en Russie depuis 2021 et condamné en juin 2022 par un tribunal de Moscou à quatorze ans de prison pour trafic de cannabis, l’Américain Marc Fogel a été libéré et sera de retour aux États-Unis « en soirée », a annoncé la Maison-Blanche ce mardi...

Lire la suite »

Un Américain arrêté après un incendie volontaire au bureau d'un membre du CongrèsUn Américain de 19 ans a été arrêté après un incendie volontaire au bureau d'un membre du Congrès républicain, Glenn Grothman, dans le Wisconsin. L'incendie s'est déclaré samedi soir et le suspect a déclaré que son action était liée à l'interdiction de l'application TikTok aux États-Unis.

Lire la suite »

Un Citoyen Espagnol Enlevé en Afrique du NordLe ministère espagnol des Affaires étrangères a confirmé l'enlèvement d'un ressortissant espagnol en Afrique du Nord. Selon le journal El Pais, l'homme aurait été kidnappé en Algérie par un groupe islamiste et emmené au Mali, mais cette information n'a pas été confirmée par le ministère.

Lire la suite »

Biarritz : le Fipadoc, festival citoyenLe festival des histoires vraies revient dans la cité impériale du vendredi 24 janvier au 1er février, avec un focus particulier sur les Balkans

Lire la suite »

Football : légende bordelaise, Alain Giresse devient citoyen d’honneur de sa commune d’origine en GirondeL’ancien international, joueur phare des Girondins devenu entraîneur, est né à Langoiran, à 30 kilomètres de Bordeaux. Il raconte son attachement à ce village qui l’a vu grandir

Lire la suite »

Un Héros Citoyen à Bassens : L'interpellation d'un ravisseur d'enfantSaalah Hydaoui, témoin d'un rapt d'enfant à Bassens en Gironde, a courageusement poursuivi et retenu le ravisseur jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Le ravisseur, âgé de 27 ans, a été interné en hôpital psychiatrique. L'acte héroïque de Saalah Hydaoui a été salué par les forces de l'ordre, la mairie et les habitants du quartier.

Lire la suite »