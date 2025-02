Un Chauffeur de Taxi Transporte un Mouton à Paris

Un chauffeur de taxi de Nancy a transporté une touriste et son mouton jusqu'à Paris. La femme polonaise, effectuant un road trip à travers l'Europe avec son mouton, a été refusée par la SNCF et a décidé de prendre un taxi.

Un jeune chauffeur de taxi de Nancy a vécu une expérience mémorable lors d'une course inhabituelle. Mercredi dernier, alors qu'il était stationné près de la gare, une touriste lui a demandé de l'emmener jusqu'à Paris avec Richard, son mouton vêtu d'une couche-culotte. Loin d'être une blague, cette histoire est réelle et a été partagée par nos confrères de L'Est Républicain.

La femme d'origine polonaise effectuait un road trip à travers l'Europe avec son mouton, qu'elle considérait comme son animal de compagnie. Elle affirme que la situation est légale et qu'elle voyage avec le certificat d'immatriculation de Richard. Cependant, à son arrivée à la gare, elle a été refusée par la SNCF. « Parfois, c'est oui, parfois c'est non pour le train », confie-t-elle à nos confrères. Elle a ajouté : « J'ai fait un selfie avec eux ». Décidée à poursuivre son voyage, elle a alors contacté un chauffeur de taxi. Furkam, chauffeur de 22 ans débutant dans la profession, a accepté cette demande insolite et a installé Richard dans le coffre de son véhicule. Il a ensuite conduit jusqu'au jardin des Tuileries à Paris, un trajet de 3 heures 30 que Richard a supporté admirablement. « Il a dormi pendant presque tout le voyage. Et pour ses besoins, sa propriétaire lui avait préparé une couche », raconte-t-il à Lorraine Actu. Après avoir déposé la touriste et son compagnon à poils, Furkam est retourné à Nancy, sans doute impatient de partager cette anecdote inoubliable avec ses contacts. « Je suis encore choqué. J'ai fait un selfie avec eux à l'arrivée », raconte-t-il. Bien qu'il n'ait pas révélé le montant exact de la course, il a indiqué qu'il avait coûté « entre 500 et 1 000 euros » à la cliente.





