Un Chat Garde Un Boeing 737 au Sol Pendant Deux Jours

Un chat a forcé un avion Ryanair à annuler son décollage et à rester au sol pendant deux jours lorsque les employés l'ont trouvé caché dans un compartiment électrique.

Un chat qui cloue au sol un Boeing 737 ? C’est effectivement possible. Selon le New York Post, un avion de la compagnie Ryanair qui reliait Rome (Italie) à l’Allemagne la semaine dernière n’a pas pu voler à cause d’un passager peu commun. En effet, des membres d’équipage ont entendu des miaulements avant le décollage. Des ouvriers de maintenance se sont alors rendus vers les miaulements et ont découvert un chat qui se trouvait dans un compartiment électrique de l’appareil.

Le félin, qui n’avait pas l’intention de se faire attraper, a contraint l’avion à annuler son décollage et de laisser les portes ouvertes pour qu’il puisse sortir de lui-même. L’animal a pris le temps de sortir tranquillement par une passerelle de l’avion puis a traversé la piste. Le Boeing n’est pas resté que quelques heures au sol, mais bien deux jours ! L’équipage ne voulait évidemment aucun risque. Le chat aurait pu détériorer des câbles, ce qui aurait eu des conséquences dramatiques sur l’appareil





