Un carrelet destiné à tous va pousser sur les berges de la Garonne à Bordeaux

Le carrelet sera construit dans le cadre du budget participatif 2024 de Bordeaux Métropole, qui a pour thème la lutte contre les épisodes de chaleur. Il accueillera le public pour des animations et des écoliers dans le cadre des 'classes dehors'.

Vincent Maurin, Danielle Maurin et Frédérique Hoerner supervisent la construction d'un futur carrelet au Parc des Berges de Garonne, à Bordeaux - Bacalan . Le permis de construire a été accordé le 5 mai et les travaux débuteront cet automne 2026.

Le carrelet sera accessible au public dès le printemps 2027. L'association Carrelet 6570 a obtenu une subvention de 100 000 euros pour ce projet. Le chantier sera principalement manuel et mené depuis l'eau avec une barge. Les membres de l'association seront chargés de l'entretien du lieu





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