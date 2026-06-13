Un bloc de béton de 38 tonnes installé pour les circuits d'eau du cours Sextius à Aix

Dans le cadre de la seconde phase de réhabilitation du cours Sextius, un massif bloc de béton a été enseveli pour loger les pompes et la salle de machines qui alimenteront la fontaine, les jets d'eau et un fil d'eau. L'opération nocturne a nécessité une grue de plus de 15 mètres et s'inscrit dans un chantier qui doit se terminer en juillet 2026.

La seconde phase des travaux de réhabilitation du cours Sextius à Aix-en-Provence se poursuit jusqu'au 10 juillet 2026. Une étape marquante de ce chantier a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 juin 2026 avec l'installation souterraine, en bas du cours, d'un massif bloc de béton de 38 tonnes.

Cette opération complexe a mobilisé cinq véhicules, dont une grue de plus de 15 mètres de hauteur, pour positionner la structure qui abritera une salle de machines et trois pompes. Ces équipements sont destinés à alimenter en circuit fermé la fontaine existante, les futurs jets d'eau prévus place Paul-Férreol et le fil d'eau qui sera créé sur la partie Ouest du cours Sextius, depuis la fontaine Pascal.

Les travaux sur l'ensemble de l'artère, de sa partie basse à son extrémité haute près de la rue de la Molle, doivent se conclure le 10 juillet 2026. La suite du projet, au second semestre 2026 et début 2027, inclura l'aménagement du bas du cours côté Ouest et la réalisation de la nouvelle place Paul-Férreol avec ses espaces verts, la valorisation de la fontaine Villeverte et la création de son miroir d'eau.

Ce chantier d'envergure transforme profondément cet axe central d'Aix-en-Provence, modernisant ses infrastructures hydrauliques et ses espaces publics





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