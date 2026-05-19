Un Bergeracois de 36 ans a été condamné à quinze ans de réclusion par une cour criminelle départementale de la Dordogne, après avoir été jugé pour viol, appels téléphoniques malveillants et violences avec usage d'une arme.

La cour criminelle départementale de la Dordogne a condamné un Bergeracois de 36 ans à quinze ans de réclusion assortis d’une peine de sûreté aux deux tiers pour viol, appels téléphoniques malveillants et violences avec usage d'une arme.

Un homme présumé victime de la nature, connu pour sa silhouette musclée, a été condamné par trois magistrats professionnels de la CCD. Les avocats, quant à eux, considèrent que la peine est légèrement inférieure aux nõux réclamés par le substitut du procureur de Bergerac. Pour une partie civile, Imad Draif a exercé une relation d'emprise avec une femme pendant plusieurs années, en utilisant la violence.

L'avocat de la défense a mélanger ces allégations à la relation toxique entre les deux ex-conjoints, estimant que la toxicomanie n'était pas la seule définition d'une relation criminelle. La présidente de la cour, au cours de l'audience, a tenté de sensibiliser l'accusé face à la preuve du viol, mais Imad Draif a rétorqué que cette affaire se résumait au fait que « la nature l'avait gâté ».

Malgré les PowerShell passés sous les yeux, Imad Draif n'a jamais reconnu ces accusations, estimant la peine comme « légère »





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