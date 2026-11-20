Un bébé de 14 mois a été retrouvé seul dans une crèche fermée de Montataire dans l'Oise jeudi 19 novembre. Découvert en pleurs mais indemne par la police, il a été remis à sa famille. La directrice et trois employées ont été entendues.

Un bébé de 14 mois a été retrouvé seul jeudi 19 novembre dans la soirée dans une crèche fermée de Montataire, dans l' Oise. Découvert en pleurs mais indemne par les forces de l'ordre, l'enfant avait été oublié après la fermeture de l'établissement.

Selon une source proche du dossier, le drame a été évité de peu. La directrice de la structure ainsi que trois employées ont été entendues librement par les enquêteurs afin de comprendre comment un tel incident a pu se produire et quelles étapes de la fermeture n'ont pas été respectées. Selon les premiers éléments de l'enquête, le père du bébé avait tenté à plusieurs reprises de joindre le personnel de la crèche dans la journée, sans obtenir de réponse satisfaisante.

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Alerte de la mère et intervention policière

Sans nouvelles de son fils, la mère a décidé d'alerter la police quelques dizaines de minutes plus tard, aux alentours de 18h15. Elle a indiqué aux forces de l'ordre que son enfant avait été confié à la crèche et n'avait pas été récupéré, alors que l'établissement était déjà fermé. Deux heures plus tard, les policiers ont pu entrer dans les locaux, où ils ont retrouvé le bébé dans un lit du dortoir, en pleurs mais sans blessure.

Il a ensuite été remis sain et sauf à sa famille, encore sous le choc de cette soirée particulièrement angoissante pour tous les proches. Ce type d'incident rappelle l'importance des procédures de contrôle lors de la fermeture d'une crèche. Avant de quitter les lieux, les professionnels sont censés vérifier la présence des enfants, pointer les départs, contrôler les dortoirs et s'assurer que chaque enfant a bien été récupéré par un adulte autorisé.

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Encadrement légal et contrôle de la PMI

Les établissements d'accueil du jeune enfant sont encadrés par le code de la santé publique et soumis au contrôle des services de protection maternelle et infantile, la PMI, qui veillent notamment à la sécurité des enfants et à la qualité de l'encadrement. Dans ce cadre, chaque structure doit pouvoir justifier à tout moment de la présence ou du départ de chaque enfant accueilli.

Le drame de Montataire s'inscrit dans un contexte où plusieurs signalements concernant des crèches ont récemment retenu l'attention de la presse. Un contrôle réalisé dans une crèche d'Île-de-France a permis de découvrir douze enfants entassés dans une voiture au sous-sol de l'établissement. Dans le Tarn, un inconnu a tenté de récupérer un enfant dans une crèche, et c'est vigilance d'une animatrice qui a permis d'éviter le pire.

À Blagnac, un père de famille a aussi témoigné après que deux enfants ont échappé à la vigilance des professionnelles, affirmant que certaines informations ne lui avaient pas été communiquées. Ces situations, à des degrés divers, soulignent la nécessité d'une surveillance rigoureuse et d'une communication transparente entre les équipes et les familles. L'enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités éventuelles et les défaillances qui ont conduit à cet oubli.

Les autorités devront établir si les procédures internes ont été correctement appliquées le jour des faits et si le personnel disposait des moyens nécessaires pour assurer un contrôle complet avant la fermeture. Pour les parents, cet épisode rappelle combien la confiance accordée aux structures d'accueil repose sur des règles strictes et sur une vigilance permanente de la part de ceux qui s'occupent des plus jeunes.