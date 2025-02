Un Bassin d'Arcachon en Flamme de Culture Cette Semaine

Du théâtre poignant à la danse classique en passant par le jazz festif, le bassin d'Arcachon propose une programmation culturelle riche et variée cette semaine.

Cette semaine, le bassin d'Arcachon se pare de mille couleurs avec une programmation culturelle riche et variée. Théâtre , danse et musique se succèderont pour offrir aux amateurs une semaine inoubliable. Le mardi 18 février, à 20 h 30, l'Ekla, au Teich, accueillera « Lettres à plus tard », une pièce de la Compagnie du tout vivant. À travers des lettres non envoyées, mais riches de rêves et de réflexions adolescentes, le spectacle nous plonge dans l'univers des jeunes.

Le même soir, la salle Dolce Vita d'Andernos affichera complet pour « Le Lac des cygnes », interprété par le Grand Ballet de Kiev. Ce ballet classique nous emmène dans l'histoire du prince Siegfried, amoureux d'Odette, transformée en cygne par un sortilège. Toujours ce mardi 18 février, à 20 h 30, le théâtre Olympia d'Arcachon proposera « 4 211 km », une pièce poignante d'Aïla Navidi. Cette pièce raconte l'histoire d'une famille iranienne entre Téhéran et Paris, abordant l'exil, la quête d'identité et la recherche de liberté. Elle nous offre une réflexion sur les liens familiaux à travers l'espace et le temps. Le jeudi 20 février, à 20 h 30, l'Olympia d'Arcachon accueillera le concert d'Ana Carla Maza Quartet. Fusionnant jazz, rythmes latins et chanson, ce moment promet une ambiance festive, énergique et chaleureuse. Le vendredi 21 février, à 20 h 45, « L’Effet miroir » sera présenté à Gujan-Mestras. Cette pièce de Léonore Confino, mise en scène par Julien Boisselier, nous invite à réfléchir sur le reflet et l'identité, interrogeant la façon dont nous nous percevons et percevons les autres. Enfin, le dimanche 23 février à 17 heures, le théâtre Olympia présentera l'adaptation théâtrale du film « Le Cercle des poètes disparus ». Ce spectacle nous raconte l'histoire d'un professeur qui incite ses élèves à penser différemment et à embrasser la poésie comme moyen d'expression.





