Un « bang » au-dessus de Toulouse : avion de chasse ou phénomène lié à l'incendie ?

Un bruit de détonation a été entendu dans le nord de Toulouse, à proximité d'un incendie. L'armée de l'air explique qu'il s'agit d'un avion de chasse dépassant le mur du son.

Alors qu'un incendie se déclarait suite à une explosion (dont l'origine reste inconnue, selon les pompiers de Haute-Garonne) dans une maison au nord de Toulouse , un autre bruit de détonation a été perçu (plus ou moins) dans le même secteur. Dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres autour du feu localisé à Castelnau-d’Estrétefonds, un violent et soudain « bang » en a fait sursauter plus d’un.

« C’est ça qu’on a tous entendu ? Merville, Grenade, Larra, Daux… », s’interroge une lectrice d’Actu Toulouse. « Montberron, on a entendu aussi ! J’ai cru que c’était de l’orage, mais non, c’était bizarre », témoigne une seconde. Selon une publication Facebook de la mairie de Merville, une forte détonation a effectivement été entendue ce jour vers 13h50. Seulement 10 minutes avant l’intervention d’une vingtaine de pompiers sur la commune de Castelnau-d’Estrétefonds. Pourtant, d’après nos informations, aucun parallèle n’est à faire entre les deux événements. La mairie de Merville indique qu’il s’agissait « d’un avion de chasse qui a dépassé le mur du son ». Contactée par Actu Toulouse, la gendarmerie confirme le passage de plusieurs avions de chasse, notamment du côté de Fontenilles. L’un d’eux aurait alors effectué un vol dit « supersonique », sa vitesse ayant dépassé celle du son. D’après l’armée de l’Air et de l’Espace, la vitesse du son varie selon la température, les conditions atmosphériques et selon l’altitude. Au niveau de la mer, elle est de l’ordre de 343 mètres par seconde, soit 1 235 km/h. Et à 10 000 m d’altitude, elle est d’environ 300 mètres par seconde, soit 1 088 km/h. C’est donc à cette vitesse que l’engin a chassé les nuages, les vols supersoniques n’étant autorisés qu’à 10 000 mètres d’altitude. À cette hauteur, et « à la vitesse du son, les molécules d’air s’accumulent devant le nez de l’avion, créant une zone de surpression, ce qui provoque une onde de choc. C’est cette dernière qui produit le bang, semblable à une détonation, entendue au sol », explique l’Armée. Pas d’inquiétude donc. Le choc sonore reste tout à fait normal. Pour rappel, les vols supersoniques ne peuvent être effectués uniquement dans le cadre d’entraînement et selon une réglementation stricte, afin de limiter les nuisances





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Avion De Chasse Détonation Incendie Toulouse Mur Du Son

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Toulouse Tech Transfer : Un moteur de l'innovation et de la création d'entreprises à ToulouseToulouse Tech Transfer (TTT) est une société de transfert de technologie qui soutient la valorisation des innovations des centres de recherche publics toulousains. Depuis sa création en 2012, TTT a accompagné la naissance de 46 start-up, dont 17 dans les deux dernières années, créant ainsi 230 emplois et levant plus de 50 millions d'euros. TTT intervient également dans les transferts de technologies vers des entreprises industrielles existantes.

Lire la suite »

Team Toulouse : Un Nouveau Projet de Basket 3x3 à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, s'engage dans le circuit mondial. Composée d'anciens joueurs de Paris 3x3, l'équipe est soutenue par la FFBB et bénéficie du soutien de partenaires locaux. L'équipe vise les Jeux Olympiques de 2024 et promet de faire briller le nom de Toulouse sur la scène internationale du basket 3x3.

Lire la suite »

Team Toulouse : Une nouvelle équipe de basket 3x3 s'installe à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, est en train de décoller à Toulouse.

Lire la suite »

L’avion le plus efficient d’Airbus arrive en France, il sera produit à ToulouseLe site de Toulouse-Blagnac, où Airbus possède son siège opérationnel et légal, va désormais assembler l’A321 XLR. Le nouveau venu dans la flotte a déjà produit plusieurs exemplaires pour ses premières compagnies aériennes, comme Iberia et Aer Lingus, mais depuis Hambourg en Allemagne.

Lire la suite »

La cité administrative de Toulouse déménage à JolimontLa nouvelle cité administrative de Toulouse, accueillant 1 600 agents, vient d'ouvrir ses portes sur la colline de Jolimont. Ce projet ambitieux, validé en 2019, a permis de rénover l'ancien bâtiment Lemaresquier, construit dans les années 30, et d'ajouter deux nouveaux immeubles. Accessible uniquement en transports en commun ou vélo, ce site présente un jardin ouvert au public et offre de beaux espaces de travail aux agents.

Lire la suite »

Nouvelle cité administrative de Toulouse : l’heure du grand déménagementLes 1 600 agents de la cité administrative de Compans, à Toulouse, déménagent à partir de ce lundi 3 février dans leur nouveau site de Jolimont. Visite en avant-première.

Lire la suite »