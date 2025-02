Un banc instable écrase la jambe d'une vacancière à Ruoms

Une vacancière se rend à Ruoms pour regarder un match de football avec sa famille. Un banc en pierre s'écrase sur sa jambe, causant une fracture grave. Malgré l'intervention rapide des secours, sa jambe est gravement endommagée et elle risque l'amputation. La commune rejette toute responsabilité, affirmant qu'un accident la veille a endommagé le banc, mais la victime persiste à demander réparation.

En juillet dernier, une vacancière a vécu un terrible accident lors d'un match de football à Ruoms, dans le sud de l'Ardèche. Avec son mari et ses enfants, elle a assisté à la demi-finale de l'Euro entre la France et l'Espagne depuis un banc en pierre. À la fin du match, alors qu'elle se levait, l'assise du banc a bascule et l'a écrasée violemment sur la jambe. Des témoins sont intervenus immédiatement pour dégager la quadragénaire avant l'arrivée des secours.

Prise en charge par les pompiers, elle a été transportée à l'hôpital du territoire où elle a subi une opération pour une fracture du tibia-péroné. Elle a échappé de peu à l'amputation.\« Ma jambe était comme broyée », raconte-t-elle dans le Dauphiné Libéré. Quelques mois plus tard, en octobre, elle a appris que son assurance ne l'indemniserait pas. La commune a rejeté toute responsabilité. Le maire, Guy Clément, a expliqué qu'un automobiliste avait percuté le banc la veille, le rendant instable. « C'est contre lui que madame doit se retourner », affirme-t-il dans les colonnes du Dauphiné. Aurélie Thomas refuse cet argument et a engagé un avocat pour obtenir réparation. « Peu importe qui a fragilisé le banc, il appartient à la commune », insiste-t-elle.\Toujours marquée physiquement et psychologiquement par cet événement traumatisant, elle espère pouvoir tourner la page après ce drame.





