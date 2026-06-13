Un avion de l'armée de l'air indienne s'écrase à l'atterrissage

Un avion de l'armée de l'air indienne s'est écrasé à l'atterrissage sur une base aérienne du nord-est du pays, a annoncé l'armée samedi. Le bilan n'est pas connu pour l'instant.

Un avion de l' armée de l'air indienne s'est écrasé à l'atterrissage sur une base aérienne du nord-est du pays, a annoncé l'armée samedi. Le bilan n'est pas connu pour l'instant.

L'avion, un AN-32, était en train d'atterrir à Jorhat, une base aérienne du nord-est de l'Inde, lorsque l'accident s'est produit. L'armée a indiqué que l'enquête a été ordonnée pour déterminer les causes de l'accident. C'est la deuxième fois en quelques années que l'armée de l'air indienne perd un de ces avions.

En 2019, un AN-32 parti de la même base de Jorhat s'était écrasé dans l'État de l'Arunachal Pradesh, près de la frontière chinoise, tuant ses 13 passagers et membres d'équipage. L'armée de l'air indienne dispose d'une centaine de ces bimoteurs de fabrication russe vieillissants, qui assurent de nombreuses missions de transport. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues, mais l'enquête devrait bientôt éclaircir les choses





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