Un automobiliste miraculeusement sauvé après sa voiture plonge dans le Canal du Midi

Un automobiliste a été miraculeusement sauvé après que sa voiture a plongé dans le Canal du Midi à Castelnaudary (Aude) jeudi 13 février. Des légionnaires en exercice à proximité sont intervenus rapidement et ont extrait le conducteur du véhicule avant qu'il ne soit complètement submergé. La voiture a ensuite sombré au fond du canal.

Jeudi 13 février, vers 11h30, un automobiliste a été témoin d'une situation dramatique sur le Canal du Midi, près de l'écluse Saint-Roch à Castelnaudary (Aude). Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu s'était arrêté à proximité de l'écluse mais aurait négligé de mettre correctement le frein à main. Alors qu'il était encore à bord, la voiture s'est mise en mouvement, s'est rapidement retrouvée hors de contrôle et a finalement plongé dans l'eau.

Heureusement, des légionnaires du 4e Régiment étranger, en exercice dans la région, ont été témoins de l'accident et sont intervenus avec rapidité et efficacité. Ils ont réussi à extraire le conducteur du véhicule avant qu'il ne soit complètement submergé. Quelques instants plus tard, la voiture a sombré au fond du canal.Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie ont été immédiatement déployés sur les lieux. Ils ont pris en charge l'automobiliste, qui a miraculeusement sorti indemne de cette mésaventure. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident. Afin de prévenir toute pollution du bassin et du canal, des équipes de la VNF (Voies Navigables de France) ont déployé des boudins absorbants pour contenir d'éventuelles fuites d'hydrocarbure. Dans l'après-midi, une équipe de plongeurs, accompagnée d'une dépanneuse, a récupéré le véhicule immergé.





