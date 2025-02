Un Astéroïde Poserait-il un Risque pour la Terre en 2032 ?

L'astéroïde 2024 YR4 suscite des inquiétudes après une probabilité de collision avec la Terre en 2032 recalculée à 2,3%.

Depuis plusieurs semaines, l' astéroïde 2024 YR4 suscite des inquiétudes. Découvert fin 2024 par l'observatoire de Rio Hurtado, situé au Chili, cet objet céleste ne présente pourtant aucun danger immédiat, selon l'Agence spatiale européenne ( ESA ). Cette dernière estimait initialement la probabilité d'une collision avec la Terre le 22 décembre 2032 à 1,3 %. Cependant, des calculs plus récents évoquent un risque légèrement plus élevé, de 2,3 %.

Malgré sa taille modeste de 90 mètres, un astéroïde similaire avait provoqué l'explosion d'une surface forestière de 2.150 km² en Sibérie en 1908. Un impact dans une zone peuplée pourrait donc engendrer des dégâts catastrophiques. Cependant, les scientifiques restent rassurants. L'astéroïde est aujourd'hui classé 3 sur 10 sur l'échelle de Turin, qui évalue les risques de collision des corps célestes avec la Terre. L'ESA explique dans une vidéo YouTube de 2022 intitulée « Comment les astéroïdes passent d'une menace à quelque chose d'anodin » que la probabilité d'un impact devient souvent quasi nulle dès que de nouvelles données sur la vitesse et la trajectoire de l'astéroïde sont disponibles.D'autres astéroïdes avaient autrefois constitué une menace pour la Terre, mais ont finalement été écartés du risque suite à des observations complémentaires. L'astéroïde 99942 Apophis, découvert en 2004 et dont la taille dépasse celle de la tour Eiffel, avait été classé au niveau 4 sur l'échelle de Turin. Cependant, les chercheurs ont conclu qu'il ne représentait aucun danger pour la Terre, du moins dans les 100 prochaines années. Même si les risques de collision restent minimes, les réponses aux scénarios catastrophes sont déjà envisagées. La mission DART de 2022 avait pour objectif de dévier la trajectoire d'un astéroïde en provoquant un impact avec un vaisseau spatial





Astéroïde Collision Terre Risques ESA 2024 YR4 DART

