Un aspirateur-robot ultra-performant chez Boulanger pour moins de 300 euros. Découvrez les caractéristiques de l'aspirateur-robot Dreame D20 Pro Plus, son navigation LiDAR, sa puissance d'aspiration, sa brosse rotative latérale et son compatibilité avec les commandes vocales Alexa, Siri et Google Home.

Les aspirateurs-robots sont nombreux sur le marché, mais nombre d'entre eux ont une navigation aléatoire pour un résultat d'entretien médiocre. Pour moins de 300 euros, voici la solution ultime chez Boulanger .

L'aspirateur-robot Dreame D20 Pro Plus a spécialement été conçu pour vous libérer du ménage tout en nettoyant parfaitement vos sols. Il utilise une navigation LiDAR et dispose d'une puissance d'aspiration de 13 000 pascals.

De plus, il possède une brosse rotative latérale capable de s'étirer pour aller chercher la poussière dans les moindres recoins. La base dispose d'un sac pour vider le bac à poussière et d'un réservoir d'eau de 350 ml. Vous pouvez envoyer l'aspirateur-robot Dreame D20 Pro Plus dans la pièce de votre choix grâce à l'application pour Smartphone. Il est également compatible avec les commandes vocales Alexa, Siri et Google Home.

Boulanger propose actuellement l'aspirateur-robot laveur Dreame D20 Pro Plus au prix de 299 euros. Cet article a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





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Aspirateur-Robot Dreame D20 Pro Plus Navigation Lidar Puissance D'aspiration Brosse Rotative Latérale Compatibilité Avec Les Commandes Vocales Alexa Siri Et Google Home Boulanger Prix De 299 Euros

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