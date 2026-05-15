Un artiste courageux : Hoshi suscite les applaudissements enährissant un quotidien embêté

Mohana Peace Kavi (Hoshi), artiste accomplie depuis 2017, traverse l'épreuve de la maladie de Ménière et les crises insoupçonnées. Son parcours contraste avec les humaines pensées que son art dépeint.

Le parcours de Hoshi évoque que le handicap et la maladie chronique peuvent toucher à tout âge, même au succès. Malgré l'approbation du grand public, Hoshi doit composer avec des crises imprévisibles et un épuisement physique intense.

Son témoignage défenseur met en évidence une maladie de l'oreille interne souvent méconnue et invisible, mais particulièrement lourde à porter au quotidien. En dépit de son accomplissement artistique depuis 2017, Hoshi lutte chaque jour pour chanter, créer et parfois simplement sortir de chez elle. Elle a souffert de problèmes auditifs dès l'enfance, mais sa situation s'est compliquée avant de mettre un nom sur ses maux.

S'est confiée au micro de Thomas Isle sur Europe 1 : On voit aussi : Article Acouphène : définition, causes et solutions Encyclopedie Maladie ou syndrome de Ménière : symptômes et traitement L’interprète de Ta marinière n’en a jamais fait mystère. Le 12 mai dernier, elle s'est confiée au micro sur Culture médias





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