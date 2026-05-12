Un arbre à chat pour faire plaisir à vos chats chez Joybuy

Un arbre à chat proposé sur Joybuy, avec différentes dimensions et de nombreux espaces pour vos chats. Cet article a été réalisé avec un expert de l'équipe shopping de BFMTV, et le prix du modèle de 168 cm est en promotion.

Un arbre à chat proposé pour la vente sur Joybuy , avec différents coloris, et différents modèle s de 206 cm, 168 cm et même des arbres pour chiens, avec une réduction de 42% pour le modèle de 168 cm.

Cet arbre peut accueillir jusqu'à 6 chats avec ses 5 niveaux et nombreuses zones, comme des zones de repos, des poteaux à griffer, des hamacs, des pompons et des perchoirs. De plus, il peut être installé à l'aide de l'anti-basculement inclus, et il peut être entretenu facilement avec un aspirateur ou un chiffon humide. En promotion, cet arbre à chat Inprob 168 cm à seulement 39,99 euros.

Enfin, cet article a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, et les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





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