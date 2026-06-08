Un arbitre somalien refoulé aux États-Unis avant la Coupe du monde 2026

Omar Abdulkadir Artan, premier arbitre somalien sélectionné pour une Coupe du monde, a été interdit d'entrée aux États-Unis malgré un visa valide. Cet incident, survenant après les déclarations de Donald Trump qualifiant la Somalie de "pays pourri", soulève des questions sur l'impact des politiques migratoires sur le sport mondial.

L' arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan , sélectionné pour la Coupe du monde de football 2026 qui se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis , au Canada et au Mexique, a été refoulé à son arrivée sur le sol américain alors qu'il tentait d'entrer dans le pays.

Cet incident a été signalé par un responsable somalien auprès de l'Agence France-Presse (AFP). Malgré un visa en règle, Omar Abdulkadir Artan s'est vu interdire l'accès au territoire américain. Les motifs précis de ce refoulement ne sont pas encore clairement établis. Cette situation intervient dans un contexte diplomatique tendu entre les États-Unis et la Somalie.

Fin novembre, le président américain Donald Trump avait publiquement qualifié la Somalie de "pays pourri" et avait exprimé son intention de mettre fin au statut spécial qui protégeait les ressortissants somaliens de l'expulsion. La Somalie figure ainsi parmi les nombreux pays dont les citoyens sont soumis à une interdiction de voyage aux États-Unis sous l'administration Trump.

Omar Abdulkadir Artan, âgé de 34 ans, était l'un des 52 arbitres officiellement retenus pour diriger les rencontres de la phase finale de cette Coupe du monde. Il devait devenir le premier arbitre somalien à officier lors d'un tournoi mondial, une première historique pour son pays, qui ne s'est jamais qualifié pour une phase finale de Coupe du monde.

Son parcours est remarquable : titulaire du statut FIFA depuis 2018, il officie dans le championnat somalien et a été désigné meilleur arbitre de l'année par la Confédération africaine de football (CAF) en 2025. Ciise Aden Abshir, haut conseiller auprès du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports, a exprimé sa vive préoccupation, qualifiant Omar Abdulkadir Artan de "compte parmi les arbitres les plus respectés d'Afrique". Il a ajouté : "lui refuser l'entrée aux États-Unis et l'empêcher d'officier (...

) porte préjudice non seulement à sa personne, mais sape également l'engagement du football en faveur de l'équité, du mérite et de l'esprit du fair-play". Il a également appelé la communauté du football à soutenir l'arbitre en cette période difficile.

De son côté, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'était réjoui de la nomination d'Artan, déclarant : "Je loue les efforts, le professionnalisme et l'intégrité démontrés par l'arbitre Omar, qui est devenu une source d'inspiration pour la nouvelle génération de Somaliens". Le refoulement d'Omar Abdulkadir Artan soulève des questions sur la gestion des sélections arbitrales pour un événement planétaire comme la Coupe du monde et met en lumière l'intersection entre les considérations politiques et le sport.

Alors que le coup d'envoi de la compétition est imminent, cet incident risque de ternir l'image d'une Coupe du monde censée promouvoir le fair-play et l'universalité du football. Les organisateurs, la FIFA et les fédérations concernées n'ont pas encore communiqué officiellement sur les mesures envisagées pour remplacer l'arbitre somalien ou sur les démarches entreprises pour clarifier la situation.

Cette controverse survient alors que la Coupe du monde 2026, la première à être coorganisée par trois pays (Canada, Mexique, États-Unis), est déjà sous les projectifs pour d'autres raisons, notamment logistiques et sécuritaires. L'exclusion d'un arbitre qualifié en raison de considérations extra-sportives pourrait avoir des répercussions durables sur la perception de l'événement et sur les relations entre le monde du football et les politiques d'immigration.

La communauté internationale du football observe avec attention l'évolution de cette affaire qui rappelle que les stades ne sont pas toujours à l'abri des fractures géopolitiques





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